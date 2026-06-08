三重県紀宝町は、8日午前9時05分に「避難指示（警戒レベル4）」を発令しました。

【警戒エリアを確認】【避難指示】三重・紀宝町（09:05時点）



「避難指示（警戒レベル4）」が発令されたのは鵜殿港内及び海岸、河口付近の堤防より海側の区域、熊野川河川敷を含む区域です。



「避難指示」で避難の対象となる人は、水害や土砂災害の可能性がある危険な場所にいる人たちです。危険な場所にいる方は、今すぐ安全な場所へ避難してください。

◆自治体による補足情報

鵜殿港内及び海岸、河口付近の堤防より海側の区域、熊野川河川敷を含む区域に避難指示を発令します。鵜殿港M内及び海岸、河口付近にいる方は避難し、津波注意報解除までは、近づかないでください。

◆避難情報が発令されているエリア

＜避難指示が発令されているエリア＞

○鵜殿港内及び海岸、河口付近の堤防より海側の区域、熊野川河川敷を含む区域



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◆避難情報について

「避難指示」が発表された場合

「避難指示（警戒レベル4）」は、５段階の警戒レベルのうち、危険度が上から２番目の「警戒レベル４」です。「避難指示（警戒レベル4）」で避難の対象となる人は、水害や土砂災害の可能性がある危険な場所にいる人たちです。

危険な場所にいる方は、今すぐ安全な場所へ避難してください。

今すぐ避難することによって、災害が発生するまでの間に、市町村が定めた近くの指定緊急避難場所などへの「立ち退き避難」を完了することが期待できます。危険度が最も高い「警戒レベル５」に相当する「大雨特別警報」や「氾濫発生情報」などが出た後に避難を始めたのでは、手遅れになるおそれがあります。「警戒レベル５」を決して待つことなく、必ず「警戒レベル４」のうちに避難を始め、かつ「警戒レベル４」のうちに避難を終えるようにしてください。



※最新情報は自治体のホームページでご確認ください。

※この避難情報は、自治体から発表された情報をもとに掲載していま