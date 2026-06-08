二宮和也、冠ラジオ名リニューアルで再スタート「新鮮」「1曲目の選曲嬉しい」と反響
【モデルプレス＝2026/06/08】5月31日に活動を終了した嵐のメンバーで俳優の二宮和也がパーソナリティーを務めるラジオ「BAY NINO」（bayfm／毎週日曜よる10時〜）が6月7日に放送された。ラジオ名をリニューアルして再スタートした。
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嵐は、5月31日に東京ドームで行われたラストライブ「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」をもって、26年半の活動に幕。これまで「BAY STORM」だったラジオ名も、この日の放送から「BAY NINO」にリニューアルし再スタートした。
番組冒頭、芸能活動30年を迎えた二宮へリスナーから祝福のメッセージが届くと、二宮は「早いものですよね。30年やってるんですから」「世の中も変わってきてますからね。変わるものですね世の中もそういうことで言うと」と感慨深げに語った。
途中、二宮が何度か「BAY STORM」と口にする場面も。記念すべき新装開店1曲目には、リスナーからのリクエストで嵐の20周年のアニバーサリーソング「5×20」（2019年）をセレクトした。
ラジオ名のリニューアルを受け、SNS上ではファンから「新装開店おめでとうございます！」「寂しいけどベイニノ可愛い」「オープニングも新鮮」「1曲目の選曲嬉しい」「リニューアルしても通常運転で好き」「内容は変わらずで嬉しい」などの声が上がっている。
2020年末の活動休止から5年、2025年5月に再集結した嵐は、2026年のラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」の開催、そして本ツアーをもって嵐としての“活動終了”となることを発表した。2026年3月13日の札幌公演を皮切りに、東京、名古屋、福岡、大阪と巡り、全15公演・約49万人を動員した嵐最後の5大ドームツアーが、5月31日、4月以来となる再びの東京ドーム公演でついにファイナルを迎え、ファンに惜しまれながら活動を終了した。（modelpress編集部）
情報：bayfm
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◆二宮和也、冠ラジオ名がリニューアル
嵐は、5月31日に東京ドームで行われたラストライブ「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」をもって、26年半の活動に幕。これまで「BAY STORM」だったラジオ名も、この日の放送から「BAY NINO」にリニューアルし再スタートした。
途中、二宮が何度か「BAY STORM」と口にする場面も。記念すべき新装開店1曲目には、リスナーからのリクエストで嵐の20周年のアニバーサリーソング「5×20」（2019年）をセレクトした。
◆ラジオ名リニューアルに反響
ラジオ名のリニューアルを受け、SNS上ではファンから「新装開店おめでとうございます！」「寂しいけどベイニノ可愛い」「オープニングも新鮮」「1曲目の選曲嬉しい」「リニューアルしても通常運転で好き」「内容は変わらずで嬉しい」などの声が上がっている。
◆嵐、5月31日に26年半の活動に幕
2020年末の活動休止から5年、2025年5月に再集結した嵐は、2026年のラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」の開催、そして本ツアーをもって嵐としての“活動終了”となることを発表した。2026年3月13日の札幌公演を皮切りに、東京、名古屋、福岡、大阪と巡り、全15公演・約49万人を動員した嵐最後の5大ドームツアーが、5月31日、4月以来となる再びの東京ドーム公演でついにファイナルを迎え、ファンに惜しまれながら活動を終了した。（modelpress編集部）
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