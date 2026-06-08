気象庁は、午前１０時半から開いた会見の中で、津波は第１波到達後に高くなる可能性があると説明しました。注意報の解除については、各地の津波観測の状況を見て判断するという見通しを示しています。

８日午前８時３８分に、フィリピン付近でマグニチュード８．２の地震があり、日本の沿岸の広い範囲に津波注意報が発表されています。

気象庁は会見の中で、「津波は海底の地形の影響で、波が重なった後続の方が高くなる。１波から数時間後に高くなることがある」と説明しました。

その上で、「各地の津波観測の状況を見て、状況を見ながら解除するかどうかを判断する」という見通しを示しました。

３年前の2023年１２月２日にフィリピンの地震で、日本沿岸に出された津波注意報は、解除までおよそ９時間かかっています。この時は、東京の八丈島で40センチの津波が観測されています。

気象庁は、日本に到達した津波の第1波が高ければ、注意報が長引く可能性もあるとしています。

今回の地震では、フィリピン南部のダバオで0.5ｍの津波を観測しているほか、インドネシアで0.09ｍの津波を観測しています。

気象庁は、津波注意報が発表されている地域では、注意報が解除されるまで海岸に近づかないよう呼びかけています。

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