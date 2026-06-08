

資料 岡山後楽園

岡山市北区の岡山後楽園では7月と8月に、日本の伝統文化や岡山の伝統工芸の魅力にふれる体験会を開催します。体験料はいずれも小・中・高生が500円、一般が800円です。参加を希望する場合は、各開催日の1週間前までに、Webサイト、電話(086-233-2505)、FAX(086-232-4329)のいずれかで申し込みが必要です。(先着順)

【和文化体験】

7月26日と8月4日から7日にかけて行われる「和文化体験」では、日本画、邦楽、茶道などを体験できます。詳しい内容は下記の通りです。





①7月26日午前10時～ 日本画（講師：倉敷芸術科学大学芸術学部芸術学科 原田よもぎ助教ら）絹のうちわに日本画材で絵を描く体験ができます。小学生以上が対象で、材料代は300円です。②8月4日午後5時～ 三味線(講師：民謡家 田中みずほさん)三味線で民謡を演奏する体験ができます。小学5年生以上が対象です。③8月5日午後5時～ 礼法(講師：全日本作法会家督 吉井睦美さん)和室と洋間での作法の違いなどを学べます。小学生以上が対象です。④8月6日午後2時半～／午後5時～ 琴(講師：筝曲三上社副宗家 三上澄之さん)琴で「さくらさくら」を演奏する体験ができます。小学生以上が対象です。⑤8月7日午後2時半～／午後5時～ 茶道(講師：茶道裏千家教授 堀田宗喜さん)お茶会の作法の初歩を学ぶことができます。小学生以上が対象で、材料費は800円です。

【岡山の伝統工芸ワークショップ】

7月25日と27日に行われる「岡山の伝統工芸ワークショップ」では、烏城彫や和漆色絵付などを体験できます。詳しい内容は下記の通りです。



①7月25日午前10時～ 烏城彫(講師：烏城彫協会 スミス一三省吾さん・木口ディアンドレさん)

彫刻刀の使い方や技法を学びながら、日本の伝統的なモチーフ「紋」を使った皿作りを体験できます。

対象は小学5年生以上で、材料代は7700円です。



②7月27日午前10時～ 和漆色絵付(講師：漆芸家 塩津容子さん)

漆塗りのプレートに色漆で絵を描く体験ができます。小学5年生以上が対象で、材料費は1500円です。