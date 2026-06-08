11日(木)にかけて、沖縄と奄美では梅雨末期の大雨に警戒してください。九州から関東は梅雨の晴れ間もありますが、6月後半になると雨の日が続くでしょう。蒸し暑さも増すため、体調管理にご注意ください。

11日にかけて沖縄と奄美は大雨に警戒 日中は暑さが続く

明日9日(火)は北海道付近を低気圧が通過し、北海道では雨や風が強まるでしょう。朝にかけては雷を伴った激しい雨の降る所があり、大雨による低い土地の浸水や土砂災害などにご注意ください。





一方、梅雨前線は沖縄付近から南の海上に停滞するでしょう。沖縄と奄美では11⽇(木)にかけて、警報級の⼤⾬となるおそれがあります。梅雨末期にあたる時期で、大雨による災害に警戒してください。すでに梅雨入りしている九州から関東甲信は、晴れマークの日もにわか雨にご注意が必要です。関東は12日(金)に雨の範囲が広がるでしょう。北陸や東北は晴れる日が多く、梅雨入りはもう少し先になりそうです。最高気温は平年並みの日が多いでしょう。九州から東海は広く28℃前後と、こまめな休憩や水分補給を心がけてください。北海道は10日(水)まではこの時期としては低いものの、13日(土)と14日(日)は最高気温が25℃以上の夏日の所が増えるでしょう。

16日〜21日 九州から関東で梅雨空

九州から関東では晴れ間も出ますが、17日(水)以降は連日のように雨が降るでしょう。北陸や東北は20日(土)頃に雨が予想され、梅雨入りのタイミングの1つとなりそうです。北海道は晴れる日が多いでしょう。沖縄は19日(金)以降、晴れる見込みです。沖縄地方の梅雨明けの平年は6月21日頃で、本格的な夏が近づいています。



最高気温は、全国的に平年並みか高いでしょう。沖縄や九州から関東では蒸し暑い日が続き、雨でも30℃くらいまで上がる所がありそうです。湿度が高くなると汗が蒸発しにくく、熱中症のリスクが高まります。風通しを良くして、時間を決めて水分をとるなど、対策をしてください。