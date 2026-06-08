【あすから】セブン-イレブン、「静岡茶フェア」開催 お茶香るおむすび＆濃厚スイーツが登場
セブン‐イレブン・ジャパンは、静岡県産一番茶100％の静岡茶を使用した「静岡茶フェア」を静岡県内のセブン‐イレブン店舗にて9日より開催する。
【写真】サクサク×もちもちで楽しい「カムジャチーズボール」
同フェアでは、品質も技術もプレミアムな「静岡茶」を使用し共同開発したおむすびやパン、スイーツの全7品がラインアップ。お茶の香りやほろ苦さを、さまざまな商品で楽しめる。
同社では、各地域の特色ある食文化に光を当て、地元の食材を積極的に活用することで、生産者支援と地域経済への貢献を図る「地産地消」に取り組んでいる。各県の優良な原材料を使用することで、多くの人に地域の食の魅力を伝え、地域全体の活性化を図ることを目指している。
日本の農業では、生産者の高齢化や後継者不足などにより、生産量が減少しているという。静岡県でも、お茶農家の減少とともに生産量が年々減少傾向にある。
そこで静岡県は、静岡茶の普及を増やすべく、新たなプロジェクトを立ち上げた。同社も共同で取り組み、その一環として同フェアを開催するに至った。
■商品ラインアップ（価格は全て税込）
『混ぜ飯おむすびお茶漬け風ごはん 静岡茶使用』181.44円
販売エリア：靜岡県
静岡県の茶葉を混ぜ込み、海苔やかつおと調和したお茶の香りで、風味良く食べられる。
『静岡茶クリームの焼きチョコデニッシュ』203.04円
販売エリア：靜岡県・山梨県
静岡茶クリームをトッピングした焼チョコデニッシュは、チョコレートの甘みとお茶のほろ苦さが絶妙なバランス。
『お茶香るしっとりケーキ 静岡茶使用』192.24円
販売エリア：靜岡県・山梨県
お茶の風味が楽しめる、しっとりとした食感が特長のケーキ。
『とろけるティラミス 静岡茶使用』302.04円
販売エリア：靜岡県・山梨県
なめらかなティラミスムースに、パリッとしたホワイトチョコレートがアクセントのティラミス。和と洋の組み合わせがぜいたくな一品。
『濃いお茶もこ 静岡茶使用』259.20円
販売エリア：靜岡県
もっちりとしたシュー生地の中に、お茶の渋みや旨味を凝縮したクリームとソースを詰めた。
『静岡茶仕立てのどら焼 葛もち入り』259.20円
販売エリア：靜岡県
静岡茶を使用したお茶ムースと葛もち、粒あんを挟んだどら焼き。中に入った葛もちのもちもち食感がアクセント。
『静岡茶仕立てのコロコロようかん』291.60円
販売エリア：靜岡県
一口サイズで食べやすく、手軽に楽しめるお茶ようかん。ホイップクリームを付けて食べると“味変”も。
■担当者コメント
このたびセブン‐イレブン店舗にて「静岡茶フェア」を開催することが決定いたしました。お茶の旨味、香りや鮮やかな色味など細かいところまでこだわり、静岡茶の魅力を味わえるぜいたくな商品を揃えています。このフェアをきっかけに、静岡茶ならびに静岡県への地域貢献や地域活性化に繋がればうれしく思います。
【写真】サクサク×もちもちで楽しい「カムジャチーズボール」
同フェアでは、品質も技術もプレミアムな「静岡茶」を使用し共同開発したおむすびやパン、スイーツの全7品がラインアップ。お茶の香りやほろ苦さを、さまざまな商品で楽しめる。
同社では、各地域の特色ある食文化に光を当て、地元の食材を積極的に活用することで、生産者支援と地域経済への貢献を図る「地産地消」に取り組んでいる。各県の優良な原材料を使用することで、多くの人に地域の食の魅力を伝え、地域全体の活性化を図ることを目指している。
そこで静岡県は、静岡茶の普及を増やすべく、新たなプロジェクトを立ち上げた。同社も共同で取り組み、その一環として同フェアを開催するに至った。
■商品ラインアップ（価格は全て税込）
『混ぜ飯おむすびお茶漬け風ごはん 静岡茶使用』181.44円
販売エリア：靜岡県
静岡県の茶葉を混ぜ込み、海苔やかつおと調和したお茶の香りで、風味良く食べられる。
『静岡茶クリームの焼きチョコデニッシュ』203.04円
販売エリア：靜岡県・山梨県
静岡茶クリームをトッピングした焼チョコデニッシュは、チョコレートの甘みとお茶のほろ苦さが絶妙なバランス。
『お茶香るしっとりケーキ 静岡茶使用』192.24円
販売エリア：靜岡県・山梨県
お茶の風味が楽しめる、しっとりとした食感が特長のケーキ。
『とろけるティラミス 静岡茶使用』302.04円
販売エリア：靜岡県・山梨県
なめらかなティラミスムースに、パリッとしたホワイトチョコレートがアクセントのティラミス。和と洋の組み合わせがぜいたくな一品。
『濃いお茶もこ 静岡茶使用』259.20円
販売エリア：靜岡県
もっちりとしたシュー生地の中に、お茶の渋みや旨味を凝縮したクリームとソースを詰めた。
『静岡茶仕立てのどら焼 葛もち入り』259.20円
販売エリア：靜岡県
静岡茶を使用したお茶ムースと葛もち、粒あんを挟んだどら焼き。中に入った葛もちのもちもち食感がアクセント。
『静岡茶仕立てのコロコロようかん』291.60円
販売エリア：靜岡県
一口サイズで食べやすく、手軽に楽しめるお茶ようかん。ホイップクリームを付けて食べると“味変”も。
■担当者コメント
このたびセブン‐イレブン店舗にて「静岡茶フェア」を開催することが決定いたしました。お茶の旨味、香りや鮮やかな色味など細かいところまでこだわり、静岡茶の魅力を味わえるぜいたくな商品を揃えています。このフェアをきっかけに、静岡茶ならびに静岡県への地域貢献や地域活性化に繋がればうれしく思います。