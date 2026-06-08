2026年下半期は、長引く物価上昇とともに世界的な景気悪化が懸念されている。国内市場を牽引してきた「高市トレード」のブームも去り、本格的なインフレやリセッション（景気後退）が近づきつつある。こうした乱高下する相場環境の中で、個人投資家はどのように大切な資産を守り、利益を伸ばしていけばよいのか。「市場がパニックに陥った時こそ、実は個人投資家にとって最大のチャンスなのかなと思っています」そう語るのは、米国に拠点を置き、世界のマーケットを最前線で見ている個人投資家・ぶたまる氏。日本市場の脆さやトランプ相場の実態といったマクロな視点から、直近の決算から読み解く狙い目のIT株、そして暴落を乗り切るストップロスの極意まで。今回はぶたまる氏に、2026年後半戦を生き抜くための実践的な投資戦略を伺った。みんかぶプレミアム特集「物価高？景気悪化？それでも勝ち残る投資術」第6回。