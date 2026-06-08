俳優の北川景子（39）が、娘のリクエストで作ったセンスあふれるレインコートを披露し、反響を呼んでいる。

【映像】北川景子が作ったレインコートや成長した子どもたち

2016年に歌手でタレントのDAIGOと結婚し、5歳の女の子と2歳の男の子を育てている北川。これまでSNSで、子どもの手が写った写真や寝かしつけの後に食べた夕飯、洋服やポシェットなど子どもたちのために作った手芸作品をたびたび発信してきた。

また、夫のDAIGOは内閣総理大臣を務めた祖父・竹下登の銅像の足元に座る子どもたちの写真を投稿し、「大きくなりましたね！」「娘ちゃんの足の長さ ビックリ」など、成長した子どもたちの姿にも注目が集まっていた。

娘のリクエストで作ったレインコートを披露

6月6日には北川がXを更新し、「子ども用のレインコートを作りました」とコメント。娘の希望でネイビーにしたという手作りのレインコートを披露した。

この投稿にはファンから「毎回手作りとは思えないクオリティーですごいです！ステキなママさんですね〜」「シンプルでおしゃれ！ステキ！」など、絶賛の声が上がっている。（『ABEMA NEWS』より）