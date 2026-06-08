「オンラインのスキルを活かして独立したいけれど、SNSを見渡せばライバルだらけで埋もれてしまう」――そんな壁にぶつかり、立ち止まってしまうフリーランスは少なくない。Webライターや海外案件で確かな実績を積み上げてきた、ちはや氏も、まさにそのオンラインの「レッドオーシャン」を肌で感じてきた一人だ。しかし同氏は、そこで消耗するのではなく、視点を180度変えて「リアルな地域（地元）」へ進出するという、一見すると大きなリスクを伴う勝める勝負に出た。本稿では、なぜ今、在宅ワークで成功している彼女があえて「一時預かりの託児所」という実店舗ビジネスを立ち上げるのか、その戦略的な背景を徹底解説。SNS大混戦時代を生き抜くための「地域密着型の差別化戦略」から、保育士資格を持たない状態からスタートしたワケ、そして「託児所×在宅ワーク」という唯一無二のビジネスモデルが地方のママたちを救う理由まで、その情熱的なビジョンを語っていただいた。全4回の第3回。みんかぶプレミアム連載「フリーランスの稼ぎ方大全」