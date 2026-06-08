若者たちの“宇宙食開発”という壮大な夢の物語は、これから佳境へ。月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』（フジテレビ系／以下、『サバ缶』）は最終章へと突入していくこととなる。とくにここ数話は怒涛の展開が続き、夢を追う者たちの姿に胸を熱くさせている視聴者も多いのではないだろうか。

参考：伊東蒼、月9『サバ缶、宇宙へ行く』出演の必然性 次世代俳優たちの中でも際立つ存在に

そんな本作では第8話でさらに、何人かの新キャラクターが登場する。どの人物を演じるのも、次代を担う最若手クラスの演技者たちだ。ここでは藤倉彩花を演じる池端杏慈と、吉瀬乃愛を演じる蒼戸虹子について書いてみたい。

この『サバ缶』は、主演の北村匠海が演じる高校教師・朝野峻一とともに夢に向かって奮闘する若者たちの姿を描いてきた。北村は20代後半の俳優たちの中でも中心的な存在であり、もう長いこと、日本のエンターテインメントシーンの最前線を走り続けている人物だ。そんな彼の主演作なのだから、“宇宙食サバ缶プロジェクト”に携わる生徒役には、多方面から期待をかけられる若い才能たちが並び続けている。

出口夏希や黒崎煌代らがプロジェクトの1期生を演じ、早瀬憩や荒木飛羽、さらには伊東蒼といった若手俳優がここまで健闘し、夢のバトンをつないできた。池端と蒼戸が演じる藤倉と吉瀬は5期生で、このプロジェクトに携わる最後の生徒たち。有終の美を飾る人々の中心に、池端と蒼戸は立つこととなる。

では、これからふたりが演じるのは、どういったキャラクターなのだろうか。

池端が扮する藤倉は、若くして大きな挫折経験を持つ人物らしい。中学時代の彼女は陸上のエリート選手だったが、ケガのせいで推薦の話がなくなり、朝野先生の勤める若狭小浜高校の海洋科学科に進学してきた。過去の経験から、夢や目標を持つこと、何かに期待することに後ろ向き。けれども先輩らがつないできた想いに触れ、やがてそのバトンを手にすることとなる。

ドラマ『オールドルーキー』（2022年／TBS系）でデビューを果たした池端は、病によって車いすでの生活を余儀なくされた少女が希望を取り戻していく姿を体現した。はじめての演技の場で、いきなりの難役。ここで彼女の存在を知り、そのポテンシャルの高さに触れることになった視聴者の方が多いのではないだろうか。あれからこの4年弱の間に、池端は豊かなキャリアを築いてきた。長編アニメーション映画の『かがみの孤城』（2022年）で声の芝居にも挑戦し、ポカリスエットの広告塔としても知られている。『矢野くんの普通の日々』（2024年）ではヒロインを務め、作品の顔にもなれる存在だと示してきた。

■映画『白の花実』で幼なじみを演じた池端杏慈＆蒼戸虹子 いっぽう、蒼戸が演じる吉瀬は、明るくマイペースなキャラクターらしい。自分の都合でバイトをドタキャンしてクビになるも、まったく気にするそぶりを見せないというのだから、そのマイペースぶりは相当なものなのだろう。そして、思ったことを口にしてしまう天然な性格でもあるという。藤倉とは対照的で、これまでの『サバ缶』にいそうでいなかったタイプの人物だ。

池端もいま大注目の若き才能だが、蒼戸もまた底知れぬポテンシャルを秘めている。彼女が俳優活動をスタートさせたのは2年前のこととあって、まだ出演作は多くはない。けれどもこの短いキャリアはとても豊かだ。RAD WIMPSの「正解」や菅田将暉「Sensation Season」のミュージックビデオのメインキャストに起用され、特異な世界観が話題を呼んだドラマ『DOPE 麻薬取締部特捜課』（2025年／TBS系）では主人公の妹役という大役に抜擢。公開中の映画『脛擦りの森』ではセリフに頼ることなく、幽玄な作品世界を背負っている。封切られたばかりの『モブ子の恋』でも、主人公に小さな変化をもたらす役どころを担っているのが彼女だ。

ここまで記せば、池端と蒼戸がどれくらい期待をかけられている存在なのか、分かっていただけるだろう。『サバ缶』での奮闘にさらに期待が高まるというものだ。とはいえ、本作に登場する5期生は、このふたりだけではない。南琴奈や横田真子も出演する。ではなぜ池端と蒼戸に言及したのか。それは彼女たちが、2025年末に公開された映画『白の花実』で共演しているからである。

先述した内容から分かるように、ふたりのキャリアは豊かではあるが、出演作はまだ多くない。学園ものに立て続けに出演しているなら話は別だが、彼女たちのような存在が再共演を果たすというのは、少し特別な気がする。全寮制の女子校を舞台にした『白の花実』でふたりは幼なじみを演じているが、これは独特な硬質さを持つ作品だということもあり、『サバ缶』に見られる関係性はあれとはまったく違うものになるのだろう。公開から半年という短い期間の中で、ふたりの若き演技者は、どのように変化しているのか。テイストのまったく異なる作品で同じような関係性を演じることで、彼女たちの現在の真価が表れることになるだろうと思う。若者たちの夢のゴールはもうすぐだ。（文＝折田侑駿）