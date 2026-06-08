「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の８日午前１１時現在で、ジャパンディスプレイ<6740.T>が「買い予想数上昇」で３位となっている。



この日の東京株式市場でＪディスプレは全体下げ相場のなか軟調。同社は前週末５日、バイオ・医療分野において微量の生体試料を電気的作用で自動操作・処理する装置を開発する米ＣｙｔｅＳｉと覚書を締結したと発表した。同装置向けバックプレーンの開発・製造で連携していく。これが材料視され、買い予想数の上昇につながったようだ。なお、これに対する週明けの同社株の反応は限定的となっている。



出所：MINKABU PRESS