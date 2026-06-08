・トリドールは逆流相場に抗して底値圏から浮上気配、好調「うどんメシ」にスポット当たる

・中村超硬が連日のＳ高、「ナノサイズゼオライト」巡る思惑広がり短期マネーの流入続く

・カナモトが続伸し新高値、４月中間期経常益２６％増で配当予想増額修正を評価

・ＪＩＮＳＨＤは波乱相場に逆行し上昇加速、５月の月次売り上げ絶好調で一時プライム市場値上がり率首位に

・ジーエヌアイが６連騰、解熱鎮痛剤を手掛けるあゆみ製薬を子会社化へ

・巴工業が大幅続伸、２６年１０月期利益予想の増額修正を材料視

・キオクシアがウリ気配、マイクロン、サンディスクの急落に追随



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出所：MINKABU PRESS