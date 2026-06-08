二宮和也が嵐ライブの“隠れた見どころ”明かす！「見覚えのある衣装が映ってた！」「隠しメッセージとかあったりするのかな」「もう一度じっくり見返したくなった」と反響続々

【写真＆動画】二宮和也が明かした嵐ライブ見どころ／『We are ARASHI』最終公演のステージショット／二宮和也＆松本潤が投稿した最終公演後ショット 他

二宮和也が自身のXを更新。現在配信中の嵐のライブ映像について、ファンに向けた“見どころ”を明かし、注目を集めている。

■二宮和也「MC前の楽曲をよくみると…」

嵐は5月31日、東京ドームでラストツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHI」』の最終公演を開催。26年半のグループ活動に幕を下ろした。

その後、FAMILY CLUB onlineでは東京ドーム公演の見逃し配信がスタート。ライブ本編に加え、開演前に配信された特別映像も視聴できる。

そんな中、二宮はXで「只今、嵐のアーカイブが絶賛公開中です。よく見てポイントは、、、MC前の楽曲をよくみるとメンバーの遍歴を辿れるので画面の隅々までご堪能下さいませ」と投稿。ライブ映像の楽しみ方を紹介した。

ファンからは「そんなポイントがあったなんて！」「もう一度じっくり見返したくなった」「隅々までチェックします」「ニノから解説してもらえるのうれしい」「何回観ても泣けちゃう」「見覚えのある衣装が映ってた！」「隠しメッセージとかあったりするのかな」などの声が寄せられている。