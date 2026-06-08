汐れいら、TVアニメ『うちの弟どもがすみません』ED主題歌「Clover」配信決定！楽曲入りPVも公開「幸せをここに探しにきてください」

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汐れいらが、TVアニメ『うちの弟どもがすみません』ED主題歌として書き下ろした新曲「Clover」を、7月11日に配信リリースすることが決定した。

■「自身と重なる部分があった」（汐れいら）

SNSを起点に、Z世代へ大きく波及するなど注目を集めている、汐れいら。

汐が、ED主題歌を担当する『うちの弟どもがすみません』は、累計300万部突破のオザキアキラ（集英社『別冊マーガレット』連載）による同名コミックが原作のTVアニメだ。母の再婚がきっかけでいきなり4人の弟ができる新米長女の糸と、個性豊かな4人の弟たちとのにぎやかな毎日が織りなす、スイートホームラブコメ作品。

同作品に楽曲を書き下ろすにあたって、「自身と重なる部分があった」と語る汐れいらの新曲「Clover」は、先日公開されたアニメ第2弾PV内にていち早く聴くことができる。

「Clover」の配信ジャケットも解禁され、柔らかな光が差し込むクローバーが特徴的な暖かなフォトジャケットに仕上がった。

汐れいらは、2027年2月に自身最大級のワンマンライブ『USHIO REIRA One Man Live I’m Mine』を、Zepp Shinjukuにて開催する予定だ。今後の活動をチェックしよう。

■汐れいら コメント

タイアップのお話を頂いて、わたし自身家族に色々な思い入れがあるのですごく重なる部分がありました。だからこそ、楽曲には原作に寄り添いながらも自分と繋がる言葉を紡げたと思います。何においても繋がりは当たり前に似ているようでいて、奇跡で、一番近くにあるような幸せだと思います。どんなに目線が違っていても、お互いの同じ幸せを見つけたい、それが見つかるのもまた奇跡だと思う、四つ葉のクローバーみたいな作品だと思います。ぜひ、幸せをここに探しにきてください。

■リリース情報

2026.07.11 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Clover」

■関連リンク

『うちの弟どもがすみません』番組サイト

https://uchioto-anime.com

汐れいら OFFICIAL SITE

https://ushioreira.com/