橋本環奈が自身のXを更新。ミュージカル『BOOP! The Musical』を観劇したことを報告し、熱い思いをつづった。

【写真】橋本環奈の“推し活”ショット／近影ショット

■橋本環奈「礼真琴様演じるベティーちゃんが可愛すぎて素晴らしすぎて大号泣」

橋本は「BOOP!The Musical観劇させて頂きました 最高すぎた、、」と投稿。

続けて「ディミトリから沼にハマった琴様。礼真琴様演じるベティーちゃんが可愛すぎて素晴らしすぎて大号泣。全人類観て下さい。必ず。」と、主演を務める礼真琴への思いを明かした。

公開されたのは、出演者らとの集合ショット。中央の橋本は、前髪を横分けにしてロングヘアを下ろし、黒レザーのミニスカートに黒トップスを合わせたシンプルな装いで笑顔を見せている。ミニスカートからのぞく美脚も印象的だ。

■“推し活”について明かす

続けて、自身の“推し活”についても言及。

「推しに会う時はミニスカートです。写真の顔が完全に緊張してます。」とつづり、「琴様を前にすると口数が10分の1になります。1人でタカホに泊まったこともあります。ムラ遠征めっちゃしてました。」と、熱心なファンであることを告白した。

さらに「舞台裏で会えるなんて成功したヲタクです。緊張するんで伝えたい気持ちは風ちゃんに通訳してもらいます。」と明かした。

SNSでは「環奈ちゃんも礼さんオタクだったとは」「推しが推しのヲタクだったという奇跡」「ガチ勢だった」「ミニスカはレアすぎる」「美女がかわいい服着てるの最高」「情報量えぐくて好きすぎる」などの声が寄せられている。