8日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比44.1％増の4863億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同53.9％増の3951億円だった。



個別ではｉＦｒｅｅＥＴＦ ＭＳＣＩ日本株 <1479> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 産業用金属 <1686> 、グローバルＸ ＵＳ ＲＥＩＴ・トップ２０ <2018> 、グローバルＸ 自動運転＆ＥＶ <2867> 、ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ５００均等ウェイト <383A> が新高値。ｉシェアーズ 円高フォーカスＥＴＦ <488A> 、ＮＥＸＴ ＲＥＩＴ <1343> 、ＮＥＸＴ ブルームバーグ米国国債 為替ヘッジあり <2648> 、ＮＺＡＭ 上場投信 東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ指数 <2527> 、東証ＲＥＩＴ ＥＴＦ <2555> など31銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> が10.28％高、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> が6.46％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ ダブルインバース <2870> が5.86％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2249> が3.96％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ガソリン上場投資信託 <1691> が3.29％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> は12.47％安、半導体フォーカス日本株（ネットリターン）ＥＴＮ <163A> は7.56％安、グローバルＸ 半導体関連－日本株式 <2644> は7.44％安、グローバルＸ 半導体・トップ１０－日本株式 ＥＴＦ <282A> は7.36％安、ＭＡＸＩＳ日経半導体株上場投信 <221A> は7.34％安と大幅に下落した。



日経平均株価が2547円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金2584億3600万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における前引け時点の平均売買代金1740億9500万円を大きく上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が361億4700万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が274億8300万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が184億5400万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が137億3300万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が127億8900万円の売買代金となった。



株探ニュース