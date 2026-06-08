　8日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　258436　　　55.2　　　 67060
２. <1321> 野村日経平均　　 36147　　 117.2　　　 67050
３. <1357> 日経Ｄインバ　　 27483　　　27.4　　　　3149
４. <1458> 楽天Ｗブル　　　 18454　　　74.6　　　 80030
５. <1579> 日経ブル２　　　 13733　　　64.1　　　 725.3
６. <1360> 日経ベア２　　　 12789　　 -33.4　　　　77.3
７. <200A> 野村日半導　　　 11453　　 -21.8　　　　4799
８. <2644> ＧＸ半導日株　　　9099　　 -37.5　　　　3993
９. <1540> 純金信託　　　　　7642　　　94.4　　　 20820
10. <1306> 野村東証指数　　　5565　　 -15.3　　　 407.8
11. <1329> ｉＳ日経　　　　　4812　　 126.4　　　　6673
12. <1358> 上場日経２倍　　　4740　　 201.7　　　128350
13. <1320> ｉＦ日経年１　　　4198　　　36.3　　　 66830
14. <2243> ＧＸ半導体　　　　3739　　　57.4　　　　4743
15. <1568> ＴＰＸブル　　　　3683　　　57.6　　　 894.9
16. <1330> 上場日経平均　　　3272　　　42.4　　　 67150
17. <1459> 楽天Ｗベア　　　　2915　　 171.4　　　　 128
18. <1542> 純銀信託　　　　　2760　　 124.2　　　 31990
19. <1489> 日経高配５０　　　2730　　　23.0　　　　3176
20. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　2497　　　91.3　　　　4132
21. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　1918　　　55.4　　　 398.6
22. <1671> ＷＴＩ原油　　　　1831　　 143.2　　　　5564
23. <1615> 野村東証銀行　　　1803　　 -57.6　　　 677.2
24. <1398> ＳＭＤリート　　　1622　　2474.6　　　1803.5
25. <1346> ＭＸ２２５　　　　1591　　　30.4　　　 66720
26. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　1450　　　92.3　　　　2533
27. <563A> ＧＸＮデカバ　　　1445　　　72.6　　　　1088
28. <2033> コスピブル　　　　1315　　　-2.4　　　111600
29. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　1273　　　 4.6　　　 74170
30. <1545> 野村ナスＨ無　　　1147　　　76.2　　　 236.0
31. <1580> 日経ベア　　　　　1071　　 283.9　　　 829.6
32. <213A> 上場半導体株　　　1031　　 163.0　　　 442.5
33. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　 928　　　 2.4　　　　4118
34. <2036> 金先物Ｗブル　　　 926　　 124.2　　　164600
35. <2559> ＭＸ全世界株　　　 915　　　79.8　　　　3003
36. <1655> ｉＳ米国株　　　　 906　　　66.2　　　 856.3
37. <1308> 上場東証指数　　　 899　　　51.6　　　　4024
38. <1369> Ｏｎｅ２２５　　　 894　　 562.2　　　 64880
39. <314A> ｉＳゴールド　　　 879　　 193.0　　　 327.7
40. <2244> ＧＸＵテック　　　 796　　　92.7　　　　3470
41. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 737　　 171.0　　　 512.8
42. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 716　　 -49.9　　　1895.0
43. <1356> ＴＰＸベア２　　　 684　　　39.6　　　 122.7
44. <282A> ＧＸ半導１０　　　 672　　 -13.3　　　　2530
45. <2525> 農中日経平均　　　 658　　1466.7　　　 64820
46. <408A> ｉＳＢＡＩ　　　　 649　　　16.9　　　 306.9
47. <381A> ｉＦ米債３無　　　 626　　-100.0　　　　2213
48. <2631> ＭＸナスダク　　　 606　　　-8.0　　　 33470
49. <2870> ｉＦナ百Ｗベ　　　 569　　 274.3　　　　7945
50. <2620> ｉＳ米債１３　　　 533　　3231.3　　　 371.8
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)

株探ニュース