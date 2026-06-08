ETF売買代金ランキング＝8日前引け
8日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 258436 55.2 67060
２. <1321> 野村日経平均 36147 117.2 67050
３. <1357> 日経Ｄインバ 27483 27.4 3149
４. <1458> 楽天Ｗブル 18454 74.6 80030
５. <1579> 日経ブル２ 13733 64.1 725.3
６. <1360> 日経ベア２ 12789 -33.4 77.3
７. <200A> 野村日半導 11453 -21.8 4799
８. <2644> ＧＸ半導日株 9099 -37.5 3993
９. <1540> 純金信託 7642 94.4 20820
10. <1306> 野村東証指数 5565 -15.3 407.8
11. <1329> ｉＳ日経 4812 126.4 6673
12. <1358> 上場日経２倍 4740 201.7 128350
13. <1320> ｉＦ日経年１ 4198 36.3 66830
14. <2243> ＧＸ半導体 3739 57.4 4743
15. <1568> ＴＰＸブル 3683 57.6 894.9
16. <1330> 上場日経平均 3272 42.4 67150
17. <1459> 楽天Ｗベア 2915 171.4 128
18. <1542> 純銀信託 2760 124.2 31990
19. <1489> 日経高配５０ 2730 23.0 3176
20. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 2497 91.3 4132
21. <1475> ｉＳＴＰＸ 1918 55.4 398.6
22. <1671> ＷＴＩ原油 1831 143.2 5564
23. <1615> 野村東証銀行 1803 -57.6 677.2
24. <1398> ＳＭＤリート 1622 2474.6 1803.5
25. <1346> ＭＸ２２５ 1591 30.4 66720
26. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1450 92.3 2533
27. <563A> ＧＸＮデカバ 1445 72.6 1088
28. <2033> コスピブル 1315 -2.4 111600
29. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 1273 4.6 74170
30. <1545> 野村ナスＨ無 1147 76.2 236.0
31. <1580> 日経ベア 1071 283.9 829.6
32. <213A> 上場半導体株 1031 163.0 442.5
33. <1305> ｉＦＴＰ年１ 928 2.4 4118
34. <2036> 金先物Ｗブル 926 124.2 164600
35. <2559> ＭＸ全世界株 915 79.8 3003
36. <1655> ｉＳ米国株 906 66.2 856.3
37. <1308> 上場東証指数 899 51.6 4024
38. <1369> Ｏｎｅ２２５ 894 562.2 64880
39. <314A> ｉＳゴールド 879 193.0 327.7
40. <2244> ＧＸＵテック 796 92.7 3470
41. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 737 171.0 512.8
42. <1343> 野村ＲＥＩＴ 716 -49.9 1895.0
43. <1356> ＴＰＸベア２ 684 39.6 122.7
44. <282A> ＧＸ半導１０ 672 -13.3 2530
45. <2525> 農中日経平均 658 1466.7 64820
46. <408A> ｉＳＢＡＩ 649 16.9 306.9
47. <381A> ｉＦ米債３無 626 -100.0 2213
48. <2631> ＭＸナスダク 606 -8.0 33470
49. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 569 274.3 7945
50. <2620> ｉＳ米債１３ 533 3231.3 371.8
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 258436 55.2 67060
２. <1321> 野村日経平均 36147 117.2 67050
３. <1357> 日経Ｄインバ 27483 27.4 3149
４. <1458> 楽天Ｗブル 18454 74.6 80030
５. <1579> 日経ブル２ 13733 64.1 725.3
６. <1360> 日経ベア２ 12789 -33.4 77.3
７. <200A> 野村日半導 11453 -21.8 4799
８. <2644> ＧＸ半導日株 9099 -37.5 3993
９. <1540> 純金信託 7642 94.4 20820
10. <1306> 野村東証指数 5565 -15.3 407.8
11. <1329> ｉＳ日経 4812 126.4 6673
12. <1358> 上場日経２倍 4740 201.7 128350
13. <1320> ｉＦ日経年１ 4198 36.3 66830
14. <2243> ＧＸ半導体 3739 57.4 4743
15. <1568> ＴＰＸブル 3683 57.6 894.9
16. <1330> 上場日経平均 3272 42.4 67150
17. <1459> 楽天Ｗベア 2915 171.4 128
18. <1542> 純銀信託 2760 124.2 31990
19. <1489> 日経高配５０ 2730 23.0 3176
20. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 2497 91.3 4132
21. <1475> ｉＳＴＰＸ 1918 55.4 398.6
22. <1671> ＷＴＩ原油 1831 143.2 5564
23. <1615> 野村東証銀行 1803 -57.6 677.2
24. <1398> ＳＭＤリート 1622 2474.6 1803.5
25. <1346> ＭＸ２２５ 1591 30.4 66720
26. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1450 92.3 2533
27. <563A> ＧＸＮデカバ 1445 72.6 1088
28. <2033> コスピブル 1315 -2.4 111600
29. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 1273 4.6 74170
30. <1545> 野村ナスＨ無 1147 76.2 236.0
31. <1580> 日経ベア 1071 283.9 829.6
32. <213A> 上場半導体株 1031 163.0 442.5
33. <1305> ｉＦＴＰ年１ 928 2.4 4118
34. <2036> 金先物Ｗブル 926 124.2 164600
35. <2559> ＭＸ全世界株 915 79.8 3003
36. <1655> ｉＳ米国株 906 66.2 856.3
37. <1308> 上場東証指数 899 51.6 4024
38. <1369> Ｏｎｅ２２５ 894 562.2 64880
39. <314A> ｉＳゴールド 879 193.0 327.7
40. <2244> ＧＸＵテック 796 92.7 3470
41. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 737 171.0 512.8
42. <1343> 野村ＲＥＩＴ 716 -49.9 1895.0
43. <1356> ＴＰＸベア２ 684 39.6 122.7
44. <282A> ＧＸ半導１０ 672 -13.3 2530
45. <2525> 農中日経平均 658 1466.7 64820
46. <408A> ｉＳＢＡＩ 649 16.9 306.9
47. <381A> ｉＦ米債３無 626 -100.0 2213
48. <2631> ＭＸナスダク 606 -8.0 33470
49. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 569 274.3 7945
50. <2620> ｉＳ米債１３ 533 3231.3 371.8
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース