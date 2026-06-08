タレントの堀ちえみ（59）が、口内トラブルを報告し、歯科医院へ行ったことを明かした。

【映像】舌がん手術後リハビリに励む堀ちえみ

2019年2月に更新したブログで、ステージ4の舌がんを患い、舌の6割を切除し、太ももの組織を取って再建手術したことを公表していた堀。その後は毎日欠かさずリハビリの様子をブログで投稿し、「ひとつずつ 別々に 包みます」と取り組む姿勢も伝えてきた。手術から5年後の2024年2月には舌がんの完治を報告していた。

口内トラブル報告「舌の移植した側の圧が…」

6日に「故障しました」と題したブログを投稿し、「奥歯のインプラントが緩み、急いで歯科医院へ。私の場合、舌の移植した側の圧が、どうしても普通以上に奥歯にかかってしまうため、いくらインプラントといえどもねぇ…本当にごく稀ですが、きょうのように緩みがでてしまいます。話すことや歌うことが多いと、特にそうなりますね。急な時にもご対応いただきまして、先生！ありがとうございました。しっかりとハマったので、これで安心です」と、無事に処置を終えたことも報告。

人さし指を口元にあて、笑顔を見せる自撮りショットも披露した。（『ABEMA NEWS』より）