51歳・山田花子、美を保つための手作り“薄味健康弁当”に反響「豪華」「毎日本当に感心」「食べ応えありそう」
2児の母でお笑い芸人の山田花子（51）が、8日までに自身のブログを更新。美を保つ“うす味健康弁当”を披露した。
【写真】ファンが感心！51歳・山田花子の美を保つための手作り“薄味健康弁当”
山田は、ヘルシーさを意識した「ランチ弁当」のメニューを紹介。「うす味で健康弁当!!美を保つの大変よ〜」と、ブロッコリーやレタス、トマトのサラダに、サワラの塩焼き、ニラ玉など栄養バランスに優れた具材が盛り付けられた、特製お弁当の写真をアップしている。
この手作り弁当に、コメント欄には「ヘルシーでおいしそう〜」「毎日本当に感心」「今日も豪華お弁当で、健康街道まっしぐらな花ちゃん」「食べ応えありそう」「健康的」などの声が寄せられている。
【写真】ファンが感心！51歳・山田花子の美を保つための手作り“薄味健康弁当”
山田は、ヘルシーさを意識した「ランチ弁当」のメニューを紹介。「うす味で健康弁当!!美を保つの大変よ〜」と、ブロッコリーやレタス、トマトのサラダに、サワラの塩焼き、ニラ玉など栄養バランスに優れた具材が盛り付けられた、特製お弁当の写真をアップしている。
この手作り弁当に、コメント欄には「ヘルシーでおいしそう〜」「毎日本当に感心」「今日も豪華お弁当で、健康街道まっしぐらな花ちゃん」「食べ応えありそう」「健康的」などの声が寄せられている。