韓国の恋愛リアリティー番組『乗り換え恋愛４』の第21話にて、参加者の一人である俳優のベクヒョンが別の女性へ心変わりしていることを打ち明けるも、元恋人である現役CAのヒョンジとキッチンで至近距離でイチャイチャを繰り広げ、スタジオのMC陣が大興奮する一幕があった。

【映像】すっぴんで元カレとイチャイチャするCA美女

『乗り換え恋愛』は、さまざまな理由で別れた複数のカップルが一つ屋根の下で生活し、過去の恋と新たな出会いの間で葛藤する姿を赤裸々に描いた韓国の恋愛リアリティー番組である 。誰が誰の元恋人（X）であるかを隠したまま共同生活をスタートする緊張感や、元恋人の目の前で新しい異性と仲を深めるという極限の状況が、視聴者の共感と切なさを呼び社会現象を巻き起こしてきた。最新作となるシーズン4ではソウルから日本へと舞台を移し、湘南のラグジュアリーリゾートでのロマンス旅行も敢行されている。

朝の6時、シェアハウスの階段の踊り場で、ベクヒョンとヒョンジは3時間以上も深刻な様子で会話を続けていた。他の女性とデートを重ねてきたりベクヒョンが「僕が間違っていたよ」と謝罪する一方で、「僕が気になっている人に対しては無意識に好意で動いてしまうかも」と、別の女性への関心をストレートに告げる。ヒョンジは「あなたに気になる人がいて、仲良くされると思うとイラつくわ」「腹立つ」と言い、頭を抱えて階段にうずくまるなど、受け入れがたい現実に混乱する姿を見せた。ベクヒョンは「僕のことは早くけりをつけて楽になってほしい」と言い、「君と別れてから2年間も恋愛ができなかった」「僕の20代は君がすべてだった」と過去の真剣な思いを語りつつも、「気になる人がいる。頑張りたいんだ」と現在の率直な気持ちを伝えて対話を終え、2人は寝る前に飲み物を用意するためキッチンへと向かった。

ヒョンジが「誤解は解けたけど…」「あなたの気持ちは確信した」と複雑な心境をのぞかせると、ベクヒョンは「話せてよかった」と安堵し、2人はそのまま誰もいないキッチンへ。

ベクヒョンは飲み物を私「楽にしてあげたい」というと、ヒョンジが「それなら―優しくしてよ」「私に親切にできないの？」と求めると、ベクヒョンは「やり直すつもり？」「昔の僕みたいに？君に人生を懸けたあの頃に戻るのか」と切り返し、ヒョンジはようやく笑顔に。

2人の間に甘い空気が流れ「ゾッコンだったよ」「大好きだった」と過去の思いを明かすベクヒョン。するとヒョンジは「あ〜…、お願いだから」と甘え、ベクヒョンの胸に顔を埋めて抱きつき、ベクヒョンも彼女を優しく受け止めた。

この突然のハグに、スタジオのMC陣は大興奮で「何が起こった？」「言葉がでてこない」「突然 体が熱くなったよ」と動揺を隠せない様子を見せた。2人がそれぞれの部屋に戻った後、スタジオではユラが「ヒョンジさんは好きなのね。他の人に好意を向けているという現実が受け止められてない」と分析し、イ・ヨンジンも「別れても同じように思ってるね。ヒョンジさんの反応を見れば分かる」と、元恋人への強い未練をにじませるヒョンジの言動に深く共感していた。