お笑いコンビ「クワバタオハラ」くわばたりえ（50）が8日までに自身のインスタグラムを更新。最新ショットを公開した。

「まいど！バタやんです」などとつづり、モノトーンの柄の入ったシャツに赤のロングスカートの、3日放送のフジテレビ系「ホンマでっか！？TV」（水曜後9・00）の衣装をアップした。

くわばたは、4月に自身のYouTubeチャンネル「バタやんちゃんねる」で10キロのダイエットに成功したことを報告している。

この投稿にフォロワーらからは「あごまわりもスッキリされて、とても綺麗です」「バタやんさん痩せましたね 私も、痩せたいので教えて下さい」「毎回YouTube見てます 私もスクワット始めました」「いつも綺麗ですが今日は特に美しいです」「お衣装いつも素敵ですね。りえさんから元気をいっぱいもらっています」などの声が寄せられている。

くわばたは、大阪市出身。高校卒業後に吉本興業の養成所、大阪NSC（吉本総合芸能学院）に13期生として入学、卒業。00年1月に小原正子と「クワバタオハラ」結成。ボケ担当。

プライベートでは、09年4月、日本テレビ「魔女たちの22時」で公開プロポーズされ、同年6月に2歳下の一般人男性と結婚。10年10月に第1子男児、13年10月に第2子男児、15年6月に第3子女児を出産している。