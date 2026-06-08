8日午前8時38分頃、フィリピンでマグニチュード8.2を観測する地震がありました。気象庁は茨城県から沖縄県にかけての太平洋側の広い範囲で津波注意報を発表し、警戒を呼びかけています。

気象庁によりますと、午前9時5分に茨城県から沖縄県の太平洋沿岸に津波注意報を発表しました。

フィリピン諸島のミンダナオ付近で強い地震があり、地震の規模を示すマグニチュードを精査したところ8.2であることがわかり、日本に津波が到達する恐れがあるということです。

気象庁は海の中にいる人はただちに海から上がって、海岸から離れるよう呼びかけています。

津波注意報が解除されるまでは、海に近づかないようにしてください。

海外が震源の地震の場合、予想より遅れて津波が襲ってくることがあります。

今回の地震に伴い、関東地方では茨城県の日立市、千葉県旭市や銚子市などで、東海地方や近畿地方では、静岡県の沼津市や和歌山県の新宮市などで、また沖縄県の那覇市など広い範囲で避難指示が発令されています。

自治体から発表されている情報に従い、適切な行動をしてください。