日プ新世界から誕生・KO1KEYZ、『DayDay.』で山里に“お願い” 生放送出演に反響
視聴者がデビューメンバーを決めるサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』の第4弾『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』（通称『日プ新世界』）から誕生した新グループ・KO1KEYZが8日、日本テレビ系『DayDay.』（月〜金 前9：00）に生出演。MCの山里亮太（南海キャンディーズ）に“お願い”するシーンがあった。
【個別ショット】『日プ新世界』発「KO1KEYZ」 1位を獲得したDAIKI
番組の最終回が、6日午後1時30分から日本テレビ系全国ネットで生放送され、デビューメンバーが発表された。選ばれたのは、K.DAIKI（加藤大樹）、YOSHIKI（矢田佳暉）、SIYOUNG（パク・シヨン）、SHINHAENG（オ・シンヘン）、YUKI（後藤結）、ISSA（柳谷伊冴）、KEITO（小野慶人）、YURA（安部結蘭）、RYOGA（飯塚亮賀）、RYUJI（杉山竜司）、KOSUKE（照井康祐）、TOWA（濱田永遠）の12人。
メンバーが登場すると、スタジオは一気に華やかに。山里が、デビューの心境を聞くと、メンバーは「本当にうれしい」「支えてくれたみんなのおかげです」などと振り返った。
その後、特技を“101秒”で伝える企画や、オーディションのテーマソング「新世界（SHINSEKAI）」も披露。歌とダンスに出演者は「すごいね！」「かっこよかった」などと大盛り上がりだった。
最後に山里が「最後、やり残したことはない？」と聞くと、K.DAIKIが「山里さんのメガネをしてみたい」とお願い。山里は「かけてくれんのかい？いいよ」と貸し出した。K.DAIKIがメガネをかけると、メンバーは「おおー！」と好印象。山里は「あのメガネって、あんなカッコよかったんだ」と驚いた。
この放送にSNSでは「みんな可愛いよー」「これからどう進化していくのか楽しみ」「みんな最高でした！！！お疲れ様！！！！」「さすが加藤大輝爪痕残しすぎ」などと、期待の声が多数寄せられた。
『PRODUCE 101 JAPAN』は2019年の第1弾を皮切りに3シリーズが制作され、JO1、INI、ME:Iらを輩出した。『日プ新世界』は「新世界の扉を開くグローバルボーイズグループ誕生」を掲げ、全世界から参加者を募集。デビュー組は、日韓同時デビューとなる。
【デビューメンバー※（年齢、第3回順位、得票数）】
1位：K.DAIKI（加藤大樹）（21歳、10位、537456票）
2位：YOSHIKI（矢田佳暉）（21歳、3位、508787票）
3位：SIYOUNG（パク・シヨン）（23歳、6位、498627票）
4位：SHINHAENG（オ・シンヘン）（22歳、1位、481415票）
5位：YUKI（後藤結）（18歳、9位、470789票）
6位：ISSA（柳谷伊冴）（21歳、8位、417479票）
7位：KEITO（小野慶人）（25歳、15位、 408598票）
8位：YURA（安部結蘭）（20歳、2位、407595票）
9位：RYOGA（飯塚亮賀）（21歳、5位、404999票）
10位：RYUJI（杉山竜司）（19歳、11位、390614票）
11位：KOSUKE（照井康祐）（18歳、4位、381605票）
12位：TOWA（濱田永遠）（19歳、14位、378536票）
【個別ショット】『日プ新世界』発「KO1KEYZ」 1位を獲得したDAIKI
番組の最終回が、6日午後1時30分から日本テレビ系全国ネットで生放送され、デビューメンバーが発表された。選ばれたのは、K.DAIKI（加藤大樹）、YOSHIKI（矢田佳暉）、SIYOUNG（パク・シヨン）、SHINHAENG（オ・シンヘン）、YUKI（後藤結）、ISSA（柳谷伊冴）、KEITO（小野慶人）、YURA（安部結蘭）、RYOGA（飯塚亮賀）、RYUJI（杉山竜司）、KOSUKE（照井康祐）、TOWA（濱田永遠）の12人。
その後、特技を“101秒”で伝える企画や、オーディションのテーマソング「新世界（SHINSEKAI）」も披露。歌とダンスに出演者は「すごいね！」「かっこよかった」などと大盛り上がりだった。
最後に山里が「最後、やり残したことはない？」と聞くと、K.DAIKIが「山里さんのメガネをしてみたい」とお願い。山里は「かけてくれんのかい？いいよ」と貸し出した。K.DAIKIがメガネをかけると、メンバーは「おおー！」と好印象。山里は「あのメガネって、あんなカッコよかったんだ」と驚いた。
この放送にSNSでは「みんな可愛いよー」「これからどう進化していくのか楽しみ」「みんな最高でした！！！お疲れ様！！！！」「さすが加藤大輝爪痕残しすぎ」などと、期待の声が多数寄せられた。
『PRODUCE 101 JAPAN』は2019年の第1弾を皮切りに3シリーズが制作され、JO1、INI、ME:Iらを輩出した。『日プ新世界』は「新世界の扉を開くグローバルボーイズグループ誕生」を掲げ、全世界から参加者を募集。デビュー組は、日韓同時デビューとなる。
【デビューメンバー※（年齢、第3回順位、得票数）】
1位：K.DAIKI（加藤大樹）（21歳、10位、537456票）
2位：YOSHIKI（矢田佳暉）（21歳、3位、508787票）
3位：SIYOUNG（パク・シヨン）（23歳、6位、498627票）
4位：SHINHAENG（オ・シンヘン）（22歳、1位、481415票）
5位：YUKI（後藤結）（18歳、9位、470789票）
6位：ISSA（柳谷伊冴）（21歳、8位、417479票）
7位：KEITO（小野慶人）（25歳、15位、 408598票）
8位：YURA（安部結蘭）（20歳、2位、407595票）
9位：RYOGA（飯塚亮賀）（21歳、5位、404999票）
10位：RYUJI（杉山竜司）（19歳、11位、390614票）
11位：KOSUKE（照井康祐）（18歳、4位、381605票）
12位：TOWA（濱田永遠）（19歳、14位、378536票）