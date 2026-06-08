ヒグマが人の生活圏に入ってくるのを防ごうと、知床半島の斜里町ウトロ地区で６、７の両日、ヒグマが身を隠せるような草やぶの刈り取りが行われた。

人とクマの共存を目指す活動「クマ活」の一環として、同地区でホテルを経営する「北こぶしリゾート」が参加者を募った。

６日は、ヒグマが実際に現れたことのある国道３３４号沿いの崖下で草刈りを行った。金融機関や旅行会社の社員ら、道内外から約５０人が集まった。

初めに、「クマ活」を担当する北こぶしリゾートの村上晴花さん（３１）が草刈りの効果を実演。実物大のヒグマのシルエットをかたどった赤いパネルを草やぶの中に隠した上で、周りの植物を刈り取るとパネルが姿を現す様子を示した。

参加者が刈り込みばさみを使って、密生するフキやイタドリを一斉に刈り取っていくと、２時間ほどで辺りは見晴らしが良くなった。

福岡県から参加した女性（３１）は「観光に関わる人たちが一緒になって、環境を守る活動をしているのは素晴らしい」と笑顔を見せた。

ヒグマに詳しい酪農学園大の佐藤喜和教授も参加し、「実際に草刈りに参加することで、ヒグマ対策は市民に身近な問題だと実感できる重要な活動だ」と高く評価した。