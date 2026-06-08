銃撃現場付近に立つ警察＝6日、オハイオ州トレド/Paul Sancya/AP

（CNN）米オハイオ州トレドで開かれたフェスティバル会場付近で銃撃事件があり、少なくとも12人が撃たれて負傷した。うち2人は重体となっており、警察は容疑者の捜索を続けている。

トレド警察は6日夜の記者会見で、2人の人物が撃ち合ったとみていることを明らかにした。いずれも拘束には至っていない。

事件が起きたのは、2日間の日程で開かれる毎年恒例のフェスティバル会場付近。パレードや音楽などを楽しんでいた参加者は、突然鳴り響いた銃声にパニックになり、悲鳴を上げて逃げまどった。

警察は7日午後、負傷した12人について、全員容体は安定しており、快方に向かう見通しだと説明した。14歳〜61歳の被害者からは事情を聴いているという。

銃撃事件を受け、フェスティバルの2日目は中止になった。

記者会見の中で警察は、重要参考人を特定して行方を追っているのかどうかについては明らかにしないまま、市民に情報提供を呼びかけた。

銃暴力事件の統計をまとめているガン・バイオレンス・アーカイブによると、米国で発生した銃乱射事件は、今年に入って少なくとも170件目だった。フェスティバルや卒業式など、大勢の人が集まる場での銃暴力は後を絶たない。