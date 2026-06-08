「フクダに現金渡して」警察装う電話で80代女性が2000万円詐欺被害　“受け取り役”男と16歳少年を逮捕　「トクリュウ」の犯行か

熊本県で2026年3月、警察を装う詐欺グループから電話を受けた80代女性が現金2000万円をだまし取られた。警察は受け取り役として1050万円を詐取した疑いで男を逮捕し、16歳の少年も詐欺未遂の疑いで現行犯逮捕した。

警察装い封筒の数や現金額まで確認する手口

2026年3月、熊本県に住む80代の女性に、警察を装った詐欺グループから電話がかかってきた。

「あなたの口座が犯罪に使用されていて、口座の現金を確認する必要がある」と言われた女性は、現金合わせて2000万円をだまし取られたという。

警察を装った詐欺グループ：

家族であっても捜査状況は言えないので、その点だけ注意してください。

これは、女性のもとにかかってきた実際の電話の音声だ。

警察を装った詐欺グループ：

封筒の数を事前に教えていただいて。

被害女性：

み…3つです。

警察を装った詐欺グループ：

（封筒に）いくらずつ入っていますか？

被害女性：

350万円が2つと、200万円…。

警察を装った詐欺グループ：

「フクダ」と名乗ったら、それ（封筒）を渡して、すぐに帰してください。自宅に戻って、私に声をかけてもらえれば。

女性：

はい、じゃあ携帯電話をこのままにしておくんですね。

警察を装った詐欺グループ：

そうですね。

受け取り役の男と16歳少年を逮捕

警察は3日、被害額2000万円のうち、受け取り役として1050万円をだまし取った疑いで、東京都立川市に住む名取大志容疑者を逮捕した。

また、女性の家に現金を受け取りに来たとみられる16歳の少年も、詐欺未遂の疑いで現行犯逮捕されている。

警察は、匿名・流動型犯罪グループ「トクリュウ」の犯行とみて捜査している。

（「イット！」6月5日放送より）