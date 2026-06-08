昨年末のフィギュアスケート全日本選手権アイスダンスで４位となった紀平梨花が、最新ショットを公開した。

８日にインスタグラムを更新し「りかしん明治神宮へ」と、愛称「りかしん」でアイスダンスのペアを組む西山真瑚とのツーショットをアップ。「久しぶりの明治神宮でお参りとはじめての厄祓いをしてきました！自然がたくさんで心も身体もリフレッシュされました これで気持ちよく新しいシーズンを迎えられます」と報告した。

「そしてお昼ご飯は肉巻きおにぎり 屋台なんていつぶりだろう とても美味しかったです（しんごくんのチョコバナナも私のものかのように）」と肉巻きおにぎりをほおばる姿も載せている。

この投稿にフォロワーからは「御利益が沢山あるといいですね」「これから運気上昇ですね」「リカしん！頑張ってね」「それにしても、かわいすぎる」「お似合いですね」などのコメントが寄せられている。

紀平は２０２０年１１月に嘱託社員としてトヨタ自動車に入社し、所属先も「Ｎ高東京」から「トヨタ自動車」に変更していた。競技では昨年９月にＳＮＳで「この度、西山真瑚さんとアイスダンスカップルを結成することになりました」とアイスダンス挑戦を報告。同１２月の全日本選手権は４位となり、ミラノ・コルティナ五輪を逃したが「２０３０年のオリンピックを目指して精一杯努力して参ります」と次の五輪を目標に掲げている。最近では、たびたびＳＮＳにプライベート姿を載せ、大人な雰囲気にイメージが変わった様子が話題となっている。