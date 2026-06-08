▲『WEST. SPECIAL LIVE 『WESTA!』 2025-2026』初回盤

WEST.が2025年12月31日から2026年1月1日の2日間3公演、京セラドーム大阪で開催した初の単独カウントダウンライブ＜WEST. SPECIAL LIVE 『WESTA!』 2025-2026＞の模様が、LIVE Blu-ray & DVDとして7月15日（水）に発売されることが決定した。

“WEST.×FESTA”をテーマに開催された本公演は、歌やダンスはもちろんのこと、自由すぎるカラオケコーナーや驚きの選曲と演出で魅せるカバーメドレーなど、WEST.ならではの魅力を凝縮したスペシャルライブを完全収録。

初回盤には別公演のカラオケコーナーとMC、さらには別バージョンのSpecial Cover Medleyを収録。通常盤にはENCOREと最終公演のW ENCOREに加え、『WESTA!』の舞台裏や制作過程にも迫る「DOCUMENTARY -ROAD TO WESTA!-」も収録する。

発表にあわせ、本作のジャケット写真も公開となった。こちらは『WESTA!』の幕開けを飾った印象的な登場シーンを採用し、スペシャルライブの高揚感を象徴するビジュアルとなっている。

■LIVE Blu-ray & DVD『WEST. SPECIAL LIVE 『WESTA!』 2025-2026』

2026年7月15日（水）発売 ▲『WEST. SPECIAL LIVE 『WESTA!』 2025-2026』通常盤