WEST.、初の単独カウントダウンライブ『WESTA!』が映像作品化
WEST.が2025年12月31日から2026年1月1日の2日間3公演、京セラドーム大阪で開催した初の単独カウントダウンライブ＜WEST. SPECIAL LIVE 『WESTA!』 2025-2026＞の模様が、LIVE Blu-ray & DVDとして7月15日（水）に発売されることが決定した。
“WEST.×FESTA”をテーマに開催された本公演は、歌やダンスはもちろんのこと、自由すぎるカラオケコーナーや驚きの選曲と演出で魅せるカバーメドレーなど、WEST.ならではの魅力を凝縮したスペシャルライブを完全収録。
初回盤には別公演のカラオケコーナーとMC、さらには別バージョンのSpecial Cover Medleyを収録。通常盤にはENCOREと最終公演のW ENCOREに加え、『WESTA!』の舞台裏や制作過程にも迫る「DOCUMENTARY -ROAD TO WESTA!-」も収録する。
発表にあわせ、本作のジャケット写真も公開となった。こちらは『WESTA!』の幕開けを飾った印象的な登場シーンを採用し、スペシャルライブの高揚感を象徴するビジュアルとなっている。
■LIVE Blu-ray & DVD『WEST. SPECIAL LIVE 『WESTA!』 2025-2026』
2026年7月15日（水）発売
■＜WEST. LIVE TOUR 2026唯一無二＞
3月21日（土）【北海道】真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
3月22日（日）【北海道】真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
3月30日（月）【大阪】大阪城ホール
3月31日（火）【大阪】大阪城ホール
4月5日（日）【福岡】マリンメッセ福岡A館
4月6日（月）【福岡】マリンメッセ福岡A館
4月18日（土）【宮城】セキスイハイムスーパーアリーナ
4月19日（日）【宮城】セキスイハイムスーパーアリーナ
5月5日（火・祝）【神奈川】横浜アリーナ
5月6日（水・休）【神奈川】横浜アリーナ
5月16日（土）【新潟】朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター
5月17日（日）【新潟】朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター
5月23日（土）【静岡】エコパアリーナ
5月24日（日）【静岡】エコパアリーナ
5月29日（金）【愛知】Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）Aホール
5月30日（土）【愛知】Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）Aホール
6月26日（金）【千葉】ららアリーナ 東京ベイ
6月27日（土）【千葉】ららアリーナ 東京ベイ
6月28日（日）【千葉】ららアリーナ 東京ベイ
関連リンク
◆WEST.／ELOV-Label オフィシャルサイト
◆WEST.オフィシャルX
◆WEST.オフィシャルYouTubeチャンネル
◆WEST.オフィシャルTikTok