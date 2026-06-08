佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気をお伝えします。



「梅雨型の熱中症に警戒」

8日は、日差しはあまり届きませんが、予想最小湿度は70%とかなりジメジメする一日になるため、梅雨型の熱中症に警戒する必要があります。梅雨型の熱中症とは、真夏のように照りつける日差しの下で起こる熱中症ではなく、湿度が高いことで起こる、梅雨に多い熱中症です。この先も蒸し暑い日が続きますので、体調管理にご注意ください。





「気温はどうなのか？」最高気温は、福岡市で26℃、北九州市で25℃、久留米市や大牟田市で27℃と、前日よりも低い所が多いでしょう。「熱中症情報」ほとんどの地域で警戒が必要です。気温は高くなくても、こまめに水分補給をするよう心がけましょう。「天気の予想」梅雨らしい空模様になりそうです。一日を通して雲が多く、にわか雨の可能性もあります。また、福岡県、佐賀県ではPM2.5の濃度が高くなる見込みです。呼吸器系の疾患のある方などは特にご注意ください。「洗濯はどうなのか？」一日を通して雲が多く、にわか雨の可能性があります。洗濯物の外干しにはあいにくのお天気でしょう。「なのか間予報」今週は曇りがちではありますが、時折り日差しが届く日が多いでしょう。梅雨の中休みとなりそうです。来週は梅雨本番で、雨の降る日が続く見込みですので、今週の日差しは有効に使うようにしましょう。