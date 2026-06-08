韓国の女優ハン・ダガム（47）が、妊娠確率5％未満という状況を乗り越えて妊娠に成功したことを明かした。

7日に放送されたSBS（ソウル放送）のリアルバラエティ番組『アラフォー息子の成長日記』では、タレントのタク・ジェフンとキム・ジュノがハン・ダガムの自宅を訪れる様子が放送された。

この日の放送で、タク・ジェフンは、「今日はジュノのために来たんだ」と話し、キム・ジュノがキム・ジミンと体外受精（試験管ベビー）を進めていることに言及した。続いてキム・ジュノが「ご主人は何歳ですか」と尋ねると、ハン・ダガムは「夫は私より1歳年上です」と答えた。

47歳で妊娠したハン・ダガムは、一度の挑戦で妊娠に成功したとし、「正直、自分ではいつも若いと思っていた。だから、いつでも妊娠できるだろうという自信もあった」と語った。

また、これまでの誤解についても説明した。ハン・ダガムは「結婚6年目を迎えても子どもがいなかったので、DINKS（子どもを持たない共働き夫婦）なのか、夫婦の合意のもとで子どもを持たないのか、それとも妊娠できないのか、いろいろな話が出ていた」と率直に打ち明けた。

病院では、「どうしてこんなに遅く来たのかと言われた。妊娠の確率は5％未満だと言われた。病院では私が一番年上だった」と振り返った。しかし、「胚盤胞にもランクがあるが、私はAAランクだった」と話し、誇らしげな様子を見せた。