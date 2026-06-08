三重県鳥羽市は、8日午前10時45分に「避難指示」を発令しました。

「避難指示」が発令されたのは鳥羽市全域です。

【警戒エリアを確認】【避難指示】三重・鳥羽市（10:45時点）

「避難指示」で避難の対象となる人は、水害や土砂災害の可能性がある危険な場所にいる人たちです。危険な場所にいる方は、今すぐ安全な場所へ避難してください。

◆自治体による補足情報

三重県南部に津波注意報が発表されたため

沿岸部や低い土地にお住まいの方など、津波の浸水が想定される区域にいるかたは高台に避難してください。

海や川などには絶対に近づかないようにしてください。

◆避難情報が発令されているエリア

＜避難指示が発令されているエリア＞

○鳥羽市全域



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◆避難情報について

「避難指示」が発表された場合

「避難指示」で避難の対象となる人は、水害や土砂災害の可能性がある危険な場所にいる人たちです。

危険な場所にいる方は、今すぐ安全な場所へ避難してください。

今すぐ避難することによって、災害が発生するまでの間に、市町村が定めた近くの指定緊急避難場所などへの「立ち退き避難」を完了することが期待できます。



※最新情報は自治体のホームページでご確認ください。

※この避難情報は、自治体から発表された情報をもとに掲載しています。