aespa（エスパ）のジゼルが、体重の変化について語る中でADHDであることを明かした。

ジゼルは6日、自身のSNSを通じてファンと交流する時間を持った。

この日、ジゼルは減量に関する質問に対し、「正直、みんな私の外見についてよく話す。私については、その話ばかりだ」と切り出した。

続けて、「太ったり痩せたりするのはとても自然なことだ」とし、「私も太った時期もあれば痩せた時期もあり、この7年間で約10キロ体重が減った」と語った。「年齢を重ねるにつれて体重にも変化があった」というのがジゼルの説明だ。

また、「知っている人もいると思うが、私はADHDなので、時々空腹を感じないことがある」とし、「今はむしろ体重を増やそうと努力している」と打ち明けた。

さらに、「自分でもエネルギーが足りないと感じている。もともと体力がある方ではなかった」と述べ、増量を決意したきっかけについても語った。

最近、ジゼルはaespaの2ndフルアルバム『LEMONADE』をリリースし、活発に活動している。カムバックと同時に痩せた姿が話題となっていたジゼルは、体重の変化について率直に打ち明け、ファンの心配を和らげた。