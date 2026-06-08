お笑いコンビ「共犯者」の国京が8日までにXを更新。4月に急逝した相方、洋平さんが生前に出演したYouTube動画が公開されたことを報告した。

国京は「3月に撮ったバキ童チャンネルが公開されました」と、お笑いコンビ「春とヒコーキ」のぐんぴぃのYouTubeチャンネル「バキ童チャンネル【ぐんぴぃ】」で公開された、「追悼共犯者・洋平…アンタずっとめちゃくちゃだったな！！」とのタイトルの動画を紹介。「洋平も自分も楽しみにしていたので公開してくれたバキ童チャンネルには感謝しかありません」とつづり、「見てて悲しくなるかと思ったら、くだらなすぎて全然笑えます！是非！」と呼びかけた。

動画の冒頭では、春とヒコーキのぐんぴぃと土岡哲朗が黒のスーツ姿で登場し、後輩芸人である洋平さんが亡くなる10日ほど前に収録されたもので、洋平さんの家族の希望もあって公開すると説明した。

千葉県出身の洋平さんは、北海道出身の国京と「共犯者」を20年09月30日に結成。「M−1グランプリ」は昨年の3回戦進出が最高成績。お笑いのステージのほか、日本テレビ系「秘密のケンミンSHOW極」などに出演していた。

所属事務所の松竹芸能は4月13日、公式サイトで「弊社所属の共犯者 洋平（本名：鈴木洋平）が、2026年4月10日（金）、急逝いたしました」と発表。「あまりに突然の出来事に、所属タレント、スタッフ一同、いまだ現実を受け止めきれず、深い悲しみに暮れております。原因につきましては現在確認中ではございますが、医師からは急性の疾患によるものとうかがっております」と記されている。