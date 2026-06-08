ナインティナイン岡村隆史（55）が5日、ニッポン放送「中川家 ザ・ラジオショー」（金曜午後1時）にゲスト出演。「下っ端」呼ばわりしてきた吉本後輩芸人に対し、ショックを受けたと明かした。

岡村は前日の4日深夜放送の同局系「ナインティナインのオールナイトニッポン」で、ゲストの平成ノブシコブシ徳井健太（45）から「老害」「下っ端」呼ばわりされていた。

岡村は「昨日のラジオあまり楽しくなくて。平成ノブシコブシにけちょんけちょんに」と切り出した。 続けて「35年以上頑張ってきたっていう思いがあんねんけど、下っ端って言われた。『岡村さんって結局下っ端ですね』って言われた。目、赤いやろ？ あんま寝れてないねん」と明かした。

「オールナイト−」では、日々のスケジュール管理が紙ベースかスマホベースかで激論を展開。岡村と矢部がいまだに紙ベースだったこともあり、ゲスト出演の平静ノブシコブシの2人からツッコミを浴びていた。吉村崇からは「2026年ですよ、紙だデータだ、AIですよ？ 世の中は2個ぐらい手前の話してますよ」「いつまで紙もらってるんですか？」などと言われ、徳井からも「マジで老害って言われますよ。僕は思ったこと言うんで。これ老害だと思います」と追随された。さらに徳井からは「下っ端」などと言われる展開となっていた。

ちなみに、中川家もスマホベースでスケジュールを管理しており、岡村はショックを受けていた。