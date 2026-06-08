Forget-me-notsとNIKEがコラボ　夏の高揚感をまとった「W NIKE T90 SHOX MAGIA SP FMN」6月13日に発売

ウィメンズオンリーのセレクトショップ「Forget-me-nots（フォーゲットミーノッツ）」とNIKE（ナイキ）によるコラボレーションスニーカー「W NIKE T90 SHOX MAGIA SP FMN」が、2026年6月13日（土）に発売される。

「Forget-me-nots」は、東京・代官山に本店を構え、“Street is beautiful, Sneaker is elegant”をコンセプトに、スニーカーを中心としたストリートファッションとデザイナーズクロージングを提案するセレクトショップ。

今回登場する「W NIKE T90 SHOX MAGIA SP FMN」は、“Rhythm of Liberation（解放のリズム）”をコンセプトにデザインされた一足。クロムのディテールと、グラデーションを効かせたサテンのアッパーを組み合わせ、人々が自らを解放するリオのカーニバルを思わせる、夏らしい高揚感を表現している。

Forget-me-notsの名前の由来でもある勿忘草は、アスファルトの上でも咲き誇る力強い花。その逞しく美しい生命力に着想を得て、自由な自己表現から生まれるポジティブなエネルギーをスニーカーへと落とし込んだ。

Photo credit by NIKE

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カラーはGreenとPinkの2色展開。Greenはインソールに「fmn」のロゴが配置され、Forget-me-notsのみで販売されるエクスクルーシブモデルとなっている。価格はいずれも22,000円。Forget-me-notsオンラインストアでは6月13日（土）9時より、代官山本店、福岡店、名古屋店では同日11時より販売開始となる。

また、発売日当日にはForget-me-nots代官山本店にてローンチパーティも開催。今回のコラボレーションに合わせて特別に装飾された店内で、ゲストDJによる音楽、フリードリンク、フードを楽しめるイベントとなる。DJ setには、SAKURA、RUI HAYAKAWA、YUVIE、YUUKA GIMA、SAMOがラインナップされている。

Photo credit by NIKE

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近年、スニーカーはスポーツやストリートの文脈にとどまらず、ファッション、音楽、アート、ライフスタイルをつなぐカルチャーアイテムとして存在感を強めている。特にウィメンズシーンでは、機能性やトレンド性だけでなく、自分らしさや気分を表現するものとしてスニーカーを選ぶ動きも広がっている。

Forget-me-notsが提案してきたのも、女性に向けたスニーカー／ストリートファッションを、単なる商品ではなくカルチャーとして楽しむ姿勢だ。今回のNIKEとのコラボレーションは、ショップ発の視点がブランドとの協業を通じて広がり、街、音楽、ファッションを横断する新たな一足として受け止められそうだ。

【商品概要】

商品名：W NIKE T90 SHOX MAGIA SP FMN カラー：Green／Pink価格：22,000円発売日：2026年6月13日（土） 販売店舗：Forget-me-notsオンラインストア、代官山本店、福岡店、名古屋店※Greenは「Forget-me-nots」のみでのエクスクルーシブ展開

【ローンチパーティ概要】

イベント名：Forget-me-nots × NIKE W NIKE T90 SHOX MAGIA SP FMN Launch Party 日時：2026年6月13日（土）15:00〜21:30 会場：Forget-me-nots 代官山本店 DJ set：SAKURA／RUI HAYAKAWA／YUVIE／YUUKA GIMA／SAMO