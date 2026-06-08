パナソニックは、自炊を日常的に行う全国の男女800名を対象に、昨今の物価高騰に伴う「内食（調理・自炊）」への意識・行動変化に関する実態調査を実施した。その結果、止まらない物価高で“自炊肯定感”が低下。過度な“安さ重視”によって6割以上が「自分の料理に対して満足できない」と実感していることがわかった。

近年の物価高騰、さらに今年4月の飲食料品値上げの影響を受け、一層生活者の節約志向は強まり、外食を控える「内食化」が加速する傾向が見られる。同調査では、内食においても食材購入時に価格を重視する節約志向が加速しており、具体的な行動として「高いと感じる食材（牛肉など）を買わないようにしている」「割引品を選ぶようにしている」人が多いことが明らかになった。また、安さを重視するがあまり、献立のマンネリ化や食材の品質の妥協に陥っている状況にあり、自分の料理に自信や喜びを感じることができていない実態が浮き彫りになった。

そのような中、内食の質を維持・向上させる手段として、自らの調理スキルだけではなく、家電のテクノロジー活用による新たな自炊スタイル定着への期待が高まっている。パナソニックで調理家電の調理プログラムを開発している、食の専門家チームのPanasonic Cooking＠Labから、新たな食材の可能性や調理の楽しみ方を見つける調理家電を紹介している。





物価高における内食事情実態調査では、昨今の物価高騰で、6割以上が食材購入時の“安さ重視”機会が増加。今年4月の値上げで節約志向は加速している。昨今の物価高騰を受け、調理のための食材を購入する際「価格の安さ」を重視することが増えた人は63.5％だった。





4月の飲食料品値上げを受け、71.2％が「食材購入の際の節約意識はさらに高まっている」と回答した。





「高い食材を買わない」「割引品を選ぶ」など、妥協や我慢を伴う行動を取る人が多数であることが明らかとなった。具体的にどのような行動を取るかという質問に対し、「高いと感じる食材（牛肉など）を買わないようにしている（30.1％）」「割引品を選ぶようにしている（24.3％）」という回答が上位になるなど、妥協と我慢が伴う結果になった。





“安さ重視”によって、レシピの固定化や味や品質の妥協も。自分の料理に対して満足できず、“自炊肯定感”の低下を実感している。価格を重視するあまり、内食の質や自炊へのモチベーションが低下していることが浮き彫りになった。“安さ重視”が増えた人のうち、55.5％が「食材やレシピが固定化」、39.0％が「味や品質を妥協」を実感していた。さらに、それらの影響から「理想の料理が作れず、自分の料理に対して満足できない」と感じる人は60.8％に達した。





［調査概要］

調査主体：パナソニック

調査名：物価高における内食事情調査

エリア：全国

調査対象者：20代〜50代の「日常的に（週3回以上）自炊を行う」男女 計800人

調査期間：5月14日〜5月15日

調査方法：インターネット調査

パナソニック＝https://www.panasonic.com/jp/about