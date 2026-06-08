AOKIが展開する、高機能レディースウェア・ブランド「MeWORK（ミワク）」の「神ラクセットアップ」から、猛暑と梅雨時期に備えた夏の新作コレクションが登場した。清涼感のあるリネンライク素材を採用したアイテム、上品な抜け感のあるドレープ素材を採用したアイテム、撥水加工を施したアイテムなど、機能性とデザイン性を両立した3つのラインアップで、ビジネスシーンから華やかなオケージョンシーンまで幅広く活躍する。同商品は、全国のAOKI店舗およびAOKI公式オンラインショップで購入が可能となっている。

今季の夏の新作コレクションでは、素材感と機能性にこだわった3つのセットアップを展開する。「リネンライクブリーズセットアップ」は、夏に人気の麻調素材を使用した軽やかな見た目が特長で、デザイナー小川彰子氏監修による360°キレイなシルエットを実現。高通気性や吸汗速乾性、UVカット機能を備え、汗ばむ季節も快適に過ごせる。また、美しい落ち感のドレープ素材で上品な抜け感を演出する「ドレープストレッチセットアップ」は、程よい厚みでロングシーズン活躍し、接触冷感やUVカット機能も完備。コーディネートの楽しみ方が広がるワンピースも用意した。光沢を抑えたマットな質感で上品な印象を与える「エアリードライセットアップ」は、暑さを和らげる遮熱性やUVカット機能に加え、急な雨や梅雨時期にも安心な撥水加工を施したハイスペックなアイテムで、いずれもビジネスから華やかなオケージョンシーンまで、猛暑や梅雨時期の「大切な一日」に幅広く活躍する。

昨年4月から新たに登場した「神ラクシリーズ」は、現代女性の多様化するライフスタイルや働き方の中で感じる、洗濯やシワの手入れ、服装選び等の「服装ストレス（服へのお悩み）」を5つの“ラク”でサポートするシリーズ。

5つの“ラク”とは、（1）手入れがラク（2）チョイスがラク（3）シーズンケアがラク（4）マナーケアがラク（5）動きがラク−−のことで、セットアップ・トップスを展開している。さらに、AOKIの高機能レディースウェア・ブランド「MeWORK（ミワク）」の代表的な機能性である洗える・防シワ・ストレッチ等の合計19の機能が働く女性のさまざまなライフシーンをサポートする。



「リネンライクブリーズセットアップ」

「リネンライクブリーズセットアップ」は、夏に人気の麻調素材を使用し、リネンのような清涼感のある見た目で夏らしく軽やかなセットアップ。デザイナー小川彰子氏による監修で360°キレイなシルエットを実現した。汗ばむ季節もさらっと快適に過ごせるドライタッチな肌触りの素材に加えて、高通気性・吸汗速乾性・UVカットを兼ね備えた高機能アイテムになっている。また、マシンウォッシャブル可で、防シワ性素材を採用しているため手入れも簡単だとか。



「ドレープストレッチセットアップ」

「ドレープストレッチセットアップ」は、美しい落ち感のドレープ素材で洗練された「大人のこなれ感」を演出するセットアップ。上品でありながらも程よい厚みのため、ロングシーズンで活躍する。暑くなるこれからの季節に嬉しい接触冷感やUVカット、自宅で洗える機能付きでオフィスからカジュアルまで幅広く着まわせる一着になっている。ラインアップにはワンピースもあり、コーディネートの楽しみ方も広がる。



「エアリードライセットアップ」

「エアリードライセットアップ」は、光沢を抑えたマットな質感で上品な印象を与える、高機能セットアップ。ジリジリとした暑さを和らげる遮熱性に加えてUVカット機能も付加しており、外出先でも着心地の良さをサポートする。さらに、生地には撥水加工が施されているため、急な雨天時など、梅雨時期にも安心の高機能アイテムになっている。限定店舗展開の白は、バレリーナパンツと同素材で展開しており、セットアップでの着用も可能とのこと。

［小売価格］

リネンライクブリーズセットアップ

ダブルジャケット：2万8490円

ストレートパンツ：1万5400円

ワイドパンツ：1万7600円

ドレープストレッチセットアップ

テーラードジャケット：2万1890円

ワイドパンツ：1万3200円

ワンピース：2万1890円

エアリードライセットアップ

テーラードジャケット：2万1890円

ワイドパンツ：1万4300円

（すべて税込）

AOKI＝https://www.aoki-corporate.co.jp