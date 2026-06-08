熱制御テクノロジーで世界をリードするタイガー魔法瓶は、「ご泡火（ほうび）炊き」シリーズの新製品を6月21日から発売する。

「ご泡火（ほうび）炊き」シリーズは、タイガー最上位モデルを含む上位モデルを束ね、土鍋が生み出す大火力によってお米の深い甘みと旨みを引き出し、土鍋ならではの細かい泡立ちで炊きあげることでごはんの粒立ちを守る“理想の炊き技”を追求している。

おいしさへの信頼と、消費者の様々なニーズに応え続けることで、2019年からの累計出荷台数は昨年9月、ついに100万台（2019年発売JPG−S100発売以降、「ご泡火炊き」シリーズ国内出荷台数累計として2025年9月20日時点（同社調べ））を突破した。





シリーズ年間売上高は、2019年の誕生から7倍以上（2019年4月1日〜2020年3月31日までと2025年4月1日〜2026年3月31日までの「ご泡火炊き」シリーズの販売合計金額の比較（同社調べ））に成長し、前年と比較しても、約132％（2024年4月1日〜2025年3月31日までと2025年4月1日〜2026年3月31日までの「ご泡火炊き」シリーズの販売合計金額の比較（同社調べ））に伸長している。

現在では、累計出荷台数120万台（2019年発売JPG−S100発売以降、「ご泡火炊き」シリーズ国内出荷台数累計として2026年5月30日時点）を誇る、タイガー炊飯器の人気シリーズとなっている。

最上位モデル「土鍋ご泡火炊きJRT−A100」は、伝統工芸「萬古焼」の技術を受け継ぐ職人たちと土鍋に向き合い、絶えず進化を重ねてきた結晶ともいえる、土鍋20周年記念モデル。理想の熱対流を極めるために「土鍋の形状」と「加熱制御」を刷新した。新開発「旨み対流形状」の土鍋は、熱が激しく多方向に対流し、隅々まで丁寧に熱を伝えて、ムラなくふっくら炊きあげる。新技術「とろ火IH制御」は、料亭の技である「弱火で連続的に加熱して甘みを最大限に引き出す工程」を科学的に再現することで、至高の土鍋ごはんを実現した。さらに「匠おひつ保温」で、保温後も炊きたてのおいしさをキープ。最後の一膳までおいしさの余韻が楽しめる。



「土鍋ご泡火炊きJRL−A100」

プレミアムモデル「土鍋ご泡火炊きJRL−A100」は、最上位モデルと同じく内なべに「土鍋釜」を採用。ごはんの深い甘みと粒立ちを追求した“炊きたて”の土鍋ごはんのおいしさを、より身近に楽しめる。



「ご泡火炊きJRI−S100／S180」

上位モデル「ご泡火炊きJRI−S100／S180・C060」は、ご泡火炊きシリーズのラインアップの中でも、おいしさと便利な機能性から数多くの消費者から厚い支持を集め続けている人気モデルとなっている。金属釜ながら、土鍋で炊いたような高火力・泡立ち・熱対流を実現して、ふっくらした甘みのあるごはんに炊きあげる。さらに、タイガー独自の「多段階圧力機構」で細やかな圧力コントロールを行い、高火力を維持したままお米の芯まで熱を通し、豊かな甘みと極上の粒立ちを実現した。

同社は、長年培ってきた熱コントロール技術と、土鍋にしかできない理想の炊き技を進化させた同シリーズで、土鍋ごはんのおいしさをご家庭にお届けし、幸せな団らんを広めることに貢献していく考え。

［小売価格］オープン価格

［発売日］6月21日（日）

タイガー魔法瓶＝https://www.tiger-corporation.com/ja/jpn