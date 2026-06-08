女優の橋本環奈（27）が8日までにXを更新。自身の“推し”と対面した写真を公開した。

橋本は「BOOP!The Musical観劇させて頂きました」と、昨年5月に宝塚歌劇団を退団した元星組トップスターの礼真琴が主演したミュージカル「BOOP！The Musicalブープ！ザミュージカル」（東京公演は東急シアターオーブで21日まで）を観劇したことを報告。「最高すぎた、、、、ディミトリから沼にハマった琴様。礼真琴様演じるベティーちゃんが可愛いすぎて素晴らしすぎて大号泣」と振り返り、「全人類観て下さい。必ず。けんやさん、りこちゃん、あやめも千と千尋ぶりに会いましたがみんな面白くて最高でした。感想を言い出したらキリがないです、、ちなみにまた観劇行きます、、何回でも観たいです」とつづった。

出演者らと一緒に撮した写真もアップ。「推しに会う時はミニスカートです」とマイルールも明かしつつ、「写真の顔が完全に緊張してます。琴様を前にすると口数が10分の1になります」と“推し”と対面した緊張を振り返った。

大の宝塚ファンとして知られる橋本は「1人でタカホに泊まったこともあります。ムラ遠征めっちゃしてました。舞台裏で会えるなんて成功したヲタクです」としみじみ。「緊張するんで伝えたい気持ちは風ちゃんに通訳してもらいます」と、プライベートでも親友の元宝塚歌劇団星組トップ娘役・妃海風を頼りにする様子をちゃめっ気たっぷりにつづった。