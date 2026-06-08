気象予報士の穂川果音さんが6月7日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。東海・関東甲信地方での梅雨入りを受けた「天気コーデ」を紹介しました。



【写真を見る】【 穂川果音 】 東海・関東甲信地方梅雨入り発表で 「ほかのん天気コーデ」始動 「リネン素材で湿気対策」 実践的アイデアにファン歓喜





穂川さんは「今日は東海・関東甲信地方で梅雨入りが発表されましたね」と報告したうえで、翌6月8日（月）の関東の天気と気温を踏まえたコーディネートを提案しています。







8日の関東は午前中を中心に雨が続き、日中の気温は23℃程度にとどまる見込みとのことです。穂川さんは「ジメジメとした体感」と表現しています。コーディネートのポイントとして、ボトムスには雨でも乾きやすいリネン素材を推奨。「半袖だと少し肌寒いので長袖シャツの羽織があると安心」とも記しています。







また、「首回りが開いたトップスだとスッキリ見える」とし、上に羽織るシャツもリネン素材など通気性の良いものを勧めています。気温はそれほど高くないものの湿度が高いため、素材選びが快適さのカギになるとしています。







投稿には複数の写真も添えられており、白いオーバーシャツにベージュのワイドパンツを合わせたコーディネートなどが紹介されています。また穂川さんは、「これから定期的にほかのん天気コーデやっていくねーー」とコメントしています。

この投稿に、「ほかのんのお天気コーデありがたい」「明日はジメジメ！？リネン素材…探さねば！！」「シャツが梅雨でもサッパリした着心地してそうで色合いもリゾート感あっていいですね」「リネン素材で湿気対策しながら、長袖シャツで体温調整…完璧なコーデですね」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】