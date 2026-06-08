身長158センチ、体重76キロの「ぽっちゃり女子」として活動するインフルエンサーの藤田シオン（33）が8日までにXを更新。迷惑行為をはたらいていたとするファンに出入り禁止等の措置を講じたことを報告した。

藤田の運営は「この度、特定のファン1名に対し、今後開催される藤田シオン関連イベントへの出入り禁止措置、および各種SNSのブロック対応を行いました」と報告。当該ファンの迷惑行為について「藤田シオンが休日に訪れる場所を予測し、待ち伏せ及び呼び出しをする行為」「撮影会で体を触ろうとする等の複数回に渡るセクハラ」などのほか、「DM返信の有無を藤田シオン本人に詰め寄るなど、身の危険を感じる行為、他者への○意をほのめかす投稿など、活動継続や安全面に支障をきたす行動が繰り返し確認された」と説明した。

また、藤田に対するつきまとい行為なども行っていたとし、「藤田シオンは、多くの関係者やファンの皆様によって支えられているコンテンツであり、特定のファンとの私的な交流や交際を行うことはありません」と強調。「本来であれば、安全面での対策が十分に整うバンド始動後に対応を行う予定でした。しかし、日に日に行為がエスカレートしていることから、危険性が非常に高いと判断したため、このタイミングでの対応となりました」と経緯を説明し、「なお、これからも同様の行為やプライベートでの接触があった場合は、警察への通報を含め、然るべき対応を取らせていただきます。今後も皆様に安心して楽しんでいただける環境作りのため、迷惑行為や危険行為には毅然と対応してまいります」とした。

藤田は元アイドルで、現在はグラビアやユーチューブなどで活躍。SNSの総フォロワー数は約10万人を誇っている