タレントの小池美由（32）が8日、自身のインスタグラムを更新。第1子出産を報告した。夫はフジテレビのリアリティー番組「テラスハウス」に出演していた元キックボクサーで俳優の宮城大樹（36）。

「6/3に男の子が生まれました」と報告。赤ちゃんを抱きかかえた写真や赤ちゃんのベッドの脇で夫婦で顔を寄せ合う写真を公開しや。「はじめての出産は予定日ぴったりで朝から大雨の降る中移動してでも順調に進んでる！と思いきや緊急で帝王切開になったりと波乱で最高な1日でした」と振り返った。

「大樹さんやたくさんの人のおかげで無事に出産できたこと、新しい家族にやっと会えたことにとても感謝して日々を過ごしています」と感謝。「この子の為にも父と母は、ますます頑張ってくよ」と決意を新たにした。

インスタの最後には赤ちゃんと宮城が眠る写真を投稿。「最後の写真は、みんなヘトヘト感あってお気に入りです笑 全員、頑張りました」とつづった。

小池と宮城は23年3月29日、連名の直筆メッセージで「この度、私たち、宮城大樹と小池美由は2023年3月28日に入籍致しましたことをご報告させて頂きます」と結婚を報告。「家族になったことで、更にお互いを高めあい、支え合って、2人の時間を楽しみながら幸せな家庭を築いていきたいと思っております」などとしていた。