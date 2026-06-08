BTS・V、韓国TikTok史上最多「いいね」記録！わずか11本の動画で快挙ラッシュ

BTSのVが、TikTokで圧倒的な存在感を見せている。

Vが5月8日に公開したTikTok動画が、最近「いいね」数2000万件を突破した。これは韓国TikTok史上、単一投稿として最多の「いいね」数記録だ。

【話題】V、SNSでも“桁違い”の影響力！

また、再生回数も1億4000万回を超えている。これも2026年の韓国TikTokにおける最高記録として集計された。

（画像＝V TikTok）

VのTikTokでの成長ぶりは、アカウント開設直後から際立っていた。3月13日にアカウントを開設した彼は、わずか19日でフォロワー1000万人を突破。その後も韓国スターの個人アカウントとしては最速となる58日でフォロワー1500万人を超えた。

現在、VのTikTokフォロワー数は1663万2000人に達している。累計「いいね」数は1億5000万件を記録中だ。これまでに投稿された動画はわずか11本だが、数々の記録を打ち立てている。

3月24日の初投稿動画は、2026年の韓国TikTokアカウントの中で初めて1億回再生を突破した。さらに、5月1日と5月8日に公開された動画もそれぞれ1億回再生を超え、計3本の動画が1億回再生を達成。これも2026年の韓国TikTokにおける最多記録だ。

Vの影響力は「いいね」ランキングでも証明されている。彼の投稿7本が「2026年韓国TikTokいいね数トップ10」にランクイン。各動画は1位、3位、4位、5位、8位、9位、10位を記録し、圧倒的な人気を見せている。

Vの存在感はTikTokにとどまらない。彼はインスタグラムでも、「いいね」数2000万件を突破した唯一のアジア人スターとして記録されている。

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。