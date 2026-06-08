激痩せの理由は“ADHD”？aespa・ジゼル、約10kg減少の背景を告白「空腹を感じにくい」

“激痩せ姿”に心配の声が寄せられていたaespaのジゼルが、体重の変化について自ら言及した。

6月6日、ジゼルは自身のSNSを通じてファンと交流する中で「どうやってそんなに痩せたの？」という質問を受けた。

【写真】激痩せに心配の声も…ジゼルの“AIボディ”

ジゼルは「ADHDがあるので、時々空腹感を感じにくい」と打ち明けた。続けて、「今は逆に体重を増やそうと努力している。エネルギー不足を感じている。もともと体力がある方ではなかった」と説明。体力向上のために増量を意識していることを明かした。

（写真提供＝OSEN）ジゼル

また、「正直、みんな私の外見についてよく話す。私について話す時、結局ほとんどが外見の話になる気がする」と少し寂しさをのぞかせながらも、「でも、それは自然なことだと思う」と受け入れる姿勢を見せた。

さらに、「人は太ることもあれば痩せることもある」とし、「私も太ったこともあったし、痩せたこともある。この7年間で約10kgほど減量した。年齢を重ねるにつれてそうした変化もある」と語り、ADHDの影響もあり、自然と体重の変化が起きたと説明した。

◇ジゼル プロフィール

2000年10月30日生まれ。本名は内永えり（韓国名：キム・エリ）。父親が日本人、母親が韓国人のハーフで、日・韓・英3カ国語を話せるトライリンガル。2020年11月にaespaのメンバーとしてデビューした。練習生期間は11カ月と現在SMエンターテインメントに所属する女性アイドルの中で最も短く、他を寄せ付けない圧倒的なラップスキルを誇る実力派。グループ内ではメインラッパーを務めるが、安定感抜群の歌唱力も高く評価されている。