先週から今年の２歳戦がスタートして、さっそく新種牡馬エフフォーリアを父に持つジョドレルバンク（牡２歳、美浦・武井亮厩舎）が産駒初勝利を挙げるなど、フレッシュな話題が多い。今週も東京では様々な注目馬が初陣を迎える予定で、特に話題を集めそうなのがデミアン（牡２歳、美浦・斎藤誠厩舎、父フライトライン）だ。

父は現役時代、無傷の６連勝で２２年のブリーダーズＣクラシックを制覇。その戦績はワンサイドでの圧勝の連続だった。今年４月に米国フロリダ州で開催されたＯＢＳ（オカラ・ブリーダーズ・セール）社のスプリングセールでは、同産駒の牡馬（母ルクレツィア）が１０５０万ドル（約１６億６０００万円）のセール史上最高額で落札されて話題を呼んでいた。

デミアンは６月１３日の東京６Ｒ・２歳新馬（芝１４００メートル）にレーン騎手とのコンビでデビューする予定だ。斎藤誠調教師は「牧場の時からパワフルな動きが目立つ一頭。筋肉質で好馬体です。活気があって操縦性も高く、完成度も高い」と、春先から素材の良さを高く評価。「フットワークが軽いので、芝でもダートでも、どちらでもいけそう」とも語っており、適性に関しても興味深いところだ。

（坂本 達洋）