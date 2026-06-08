【RISE UP+ 崩壊：スターレイル ちびねこシリーズ フィギュア ホタルVer.】 2027年2月 発売予定 価格：11,000円

海外のホビーメーカー「RIBOSE」は、フィギュア「RISE UP+ 崩壊：スターレイル ちびねこシリーズ フィギュア ホタルVer.」を2027年2月に発売する。価格は11,000円。

本製品は、ゲーム「崩壊：スターレイル」に登場するホタルを、同社の「RISE UP+」のちびねこシリーズでフィギュア化したもの。

ちびねこシリーズの第5弾としてホタルを立体化しており、全高約180mmながらも衣装や装飾品なども細やかに表現されている。

「RISE UP+ 崩壊：スターレイル ちびねこシリーズ フィギュア ホタルVer.」

仕様：塗装済み完成品 サイズ：全高 約180mm（台座含む） 素材：PVC、ABS、金属 セット内容フィギュア本体専用アクリルスタンド台座＜購入特典＞缶バッジ

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