◆第７２回東京ダービー・Ｊｐｎ１（６月１０日、大井競馬場・ダート２０００メートル）

３歳ダート３冠２戦目の第７２回東京ダービー・Ｊｐｎ１は１０日、大井競馬場の２０００メートルで行われる。フィンガー（牡、美浦・田中博厩舎）は前走の羽田盃で逃げ切って３馬身差の圧勝。引き続き順調に調整を進めており、万全の態勢で２冠目を迎える。

２冠に向けて視界良好だ。フィンガーは前走後も順調に調整を進めてきた。穂苅助手は「ここまでプラン通りにきています。中間は体調面や内臓面が良くなっている印象です」と説明した。

３番人気で迎えたダート３冠初戦だったが、３馬身差の圧勝。スピードの違いで先手を奪い、力の違いを見せつける圧巻のパフォーマンスだった。同助手は「戸崎騎手がうまくリードしてくれて、しっかり勝ち切ったことに意味があると思います」と振り返った。

２０００メートルは初めてだが、陣営に不安の色はない。「距離が延びた方がいい。地方の馬場も苦にしていないです」と同助手は期待。一度も連対を外していないガンランナー産駒が、今回も高い能力を存分に披露する。