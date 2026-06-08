8日午前9時30分現在、愛知県田原市は市内に「避難指示」を発令しています。

【警戒エリアを確認】【避難指示】愛知・田原市（09:30時点）

「避難指示」が発令されているのは田原市海岸全域愛知県外海沿岸です。

「避難指示」で避難の対象となる人は、水害や土砂災害の可能性がある危険な場所にいる人たちです。危険な場所にいる方は、今すぐ安全な場所へ避難してください。

◆自治体による補足情報

津波注意報発表

◆避難情報が発令されているエリア

＜避難指示が発令されているエリア＞

○田原市海岸全域愛知県外海沿岸



◆現在地の最新避難情報を確認

TBS NEWS DIGアプリでは位置情報に合わせた避難情報など最新の防災情報を無料で受け取れます。

◆避難情報について

「避難指示」が発表された場合

「避難指示」で避難の対象となる人は、水害や土砂災害の可能性がある危険な場所にいる人たちです。

危険な場所にいる方は、今すぐ安全な場所へ避難してください。

今すぐ避難することによって、災害が発生するまでの間に、市町村が定めた近くの指定緊急避難場所などへの「立ち退き避難」を完了することが期待できます。



※最新情報は自治体のホームページでご確認ください。

※この避難情報は、自治体から発表された情報をもとに掲載しています。