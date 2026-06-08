俳優の賀来賢人が８日、フジテレビ系情報番組「ノンストップ！」（月〜金曜・午前９時）にスタジオ生出演した。

番組では、賀来が初プロデュースを務めた映画「Ｎｅｖｅｒ Ａｆｔｅｒ Ｄａｒｋ／ネバーアフターダーク」（デイヴ・ボイル監督）が現在公開中であることを紹介した。

スタジオでは賀来にゆかりのある様々な人のコメントを紹介。その中で叔母で俳優の賀来千香子がコメントを寄せた。

賀来千香子は「同じ世界にいるので、作品をゼロから立ち上げるプロデューサーの仕事は、本当に大変な作業だと思っています。出演も兼ねているので、率直にすごいなと思います」と絶賛した。

さらに「デビュー前は、やっぱりどうしてもあどけない印象があったのが、今は芯があるという雰囲気のしっかりとした印象で、小さい時から知っている私としては、良い意味でびっくりしています」と寄せた。

さらに自身の「母がケガをしてしまったときに、鍛えてるから、大丈夫だよと言って、遠慮している母をお姫様抱っこして運んでくれました。優しくてありがたかったですね。家族を大切にしていて、子供と仲良しなので、全力で遊んでいる感じが微笑ましいですね」と秘話を明かしていた。