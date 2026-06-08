【ギャグ漫画家・藤岡拓太郎エッセイ】「笑いが好きだと思っていて」

ギャグ漫画家の藤岡拓太郎さんによるエッセイ「笑いが好きだと思っていて」（『群像』2026年4月号掲載）を特別公開します。

漫画や絵本というかたちで「笑い」を追いかけてきた藤岡さん。しかし近年、違和感を覚えることが多くなったといいます。笑いへの思いを率直につづった一篇を、ぜひお読みください。

（※ウェブ転載にあたり、再編集をおこなっています。）

「笑い」を知った日

OK、そうだぜ、子どもの頃からテレビっ子。ちなみに生まれつき感音性難聴である。テレビの音は、ほとんど雑音にしか聞こえない。少年期を過ごした90年代、字幕放送が付いている番組はNHKの朝ドラくらいのものだった。ただ、バラエティ番組にテロップが増えてきた時代だ。『ウリナリ』や『めちゃイケ』は、動きの笑いが多く視覚的な企画主体の番組だったということもあるが、時おり表示される発言や状況説明のテロップのおかげで、ある程度内容を摑みながら観ていた。トーク番組はテロップが少なく、部分的にあったところで面白いものではないから観ていなかった。だから当時の自分は明石家さんまを知らない。

1999年、10歳。１本のビデオを観た。それは、演芸に字幕が付いたVHS。今いくよ・くるよの漫才と、大木こだま・ひびきの漫才と、桂文珍の落語をわたしは観た。わたしは笑い転げながらびっくりしてしまった。聴こえる人たちは、こういうことで笑っていたのだ！ 油の床で滑ったり、頭にタライが落ちてくるだけが笑いではなかった。テロップとテロップのあいだには、想像以上に面白いことが話されているらしい。企みがあり、間合いがあって、機微がある。

字幕付きのお笑いビデオなど、そうあるものではない。他の演芸を観る機会は得られず、Ｍ−１グランプリという名の大会が始まったことも知らないまま、わたしは高校生になった。2006年前後、バラエティにも少しずつ字幕が付き始め、ようやくダウンタウンを知ったわたしはその面白さに腰を抜かし、彼らの番組を貪るように観始めた。字幕のない番組も理解したくて、イヤホンをテレビに繫いでみた。完全ではないが、わかる。自分の耳は、イヤホンを通せばテレビやラジオもある程度は聴き取れるということを17歳で知る。遅いね！ 当時できたてのYouTubeとイヤホンを駆使して、取り戻すように過去のお笑いを掘る日々。４年遅れで笑い飯の漫才にひっくり返って笑ったよ。そして気がつけば自分自身も芸人に、はならなかったけど、漫画と絵本という形でもって、笑いという得体の知れないものを追いかけ続けている。

「毎週録画一覧」からお笑い番組はなくなった

2025年、我が家のテレビの「毎週録画一覧」からお笑い番組は１本もなくなった。うんざりしてしまったんだ。思えば2017年ぐらいから、お笑いを観ていて違和感を覚えることが多くなった。いつまでたってもポリティカル・コレクトネスを正しく理解せず表現の敵としか見ていない人たち。人たちはよく「今は多様性の時代だから本当に面白いことができない」と言う。あのう、それは「俺は差別をしながらじゃないと本当に面白いことができない」ってことなんですか。あと「今は多様性の時代」って意味が分からなくて、地球が出来上がってからこっち、ずっと多様性の時代なんですけど。

2023年、イスラエルによるパレスチナ人の虐殺、虐殺、虐殺、日本のエンタメ業界からも少数ながら抗議の声が上がる。この現実を無視したまま何を描くことがあるものかと思って、自分もFREE PALESTINEを叫んだ。ひとりひとりに事情と方針があるわけで、直ちに声を上げない人を責めることはできないけど、それにしたって少なすぎた。絶望的な少なさだった。あれから音楽を聴く時間も減った。この国の音楽家たちはGotchや春ねむりさんに任せすぎだよ。芸人の中でパレスチナ連帯の意思を示したのは、自分の知る限りでは５名程度で、毎週テレビに出ているような人に限っては１名だけだった。

同じ頃、ダウンタウン松本人志の例の報道があった。誠意を全く欠いた対応を続けた彼が性暴力疑惑を残したまま開設した配信サービスに、人気芸人たちがこぞって出演し、わたしはお笑いをあまり観なくなったというわけだ。ずっと啞然としている。啞然としながら、Ｍ−１は去年も観た。それはそれは面白かった。ほとんどが差別や虐殺や性暴力に声を上げない人たちだということを忘れながら見たら、こんなに面白いものはない。映画にも小説にも笑えるものはあるが、日本の漫才やコントに含まれる笑いの味ときたら、どう説明すればいいのかな、言葉にはできない。例えば2010年のＭ−１におけるスリムクラブの漫才、2012年のオールザッツ漫才で天竺鼠が披露したコント、2023年のＭ−１敗者復活戦でのトム・ブラウンの漫才、これらの中にあるおかしみやくだらなさを愛している。

とにかく、笑いのことばかり考えてる人の表現からしか得られない何かがあると思っていて、「思っていて」って言う人最近多いですね、思っていて、それは今のところ日本のお笑いに最も多いと思っていて、だからといって適当に点けたテレビのお笑いを１時間ばかり観ただけで「面白くないじゃん」と言われてもそれは知らん、本当に面白いものなんか滅多にないと思っていて、適当に買った１冊の小説がつまらなくても「小説ってつまらんね」とは言わないと思っていて、せめてもっと観てから言ってくれと思った時に、「思った時に」も最近よく聞きますね、思った時に、松本人志に対しても、「他者をあざけることでしか笑いを取ることができない芸人」という評価を下す人が多いのだけどそれは違うと思っていて、『トカゲのおっさん』や『古賀』というコントを観るだけでも、その程度の評価で歴史から消し去ってよい人ではないというのは分かるはずだと思っていて、腹立たしいことに、忘れようとしても忘れられないほどに彼は天才であって、笑いの新たな地平を切り拓き、深く深く掘り進み、今では信者とともにその穴に閉じこもってしまいました。そこにはもう何もありません。笑いはまだまだ進化するということを教えてくれたのはあなただったのに。さようなら、わたしは先を急ぎます。

藤岡拓太郎（ふじおか・たくたろう）

1989年5月31日大阪生まれ、大阪在住。大阪芸術大学文芸学科中退。著書に『藤岡拓太郎作品集 夏がとまらない』『大丈夫マン 藤岡拓太郎作品集』『たぷの里』『ぞうのマメパオ』（いずれもナナロク社刊）がある。

独裁者たちはこうして戦争を始めてきた…「市民はあなたを解雇します♡」権力の暴走を止めるために私たちができること